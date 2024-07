Colpo della banda del buco a Grumo Nevano (Napoli), rubati oltre 100mila euro da una banca

A Grumo Nevano, in provincia di Napoli, la banda del buco ha messo a segno un colpo audace durante la pausa pranzo di una banca. Approfittando della chiusura al pubblico, i banditi sono entrati nella banca attraverso un foro praticato nel muro. Una volta all’interno, hanno rinchiuso i dipendenti in una stanza per circa due ore, riuscendo a portare via oltre centomila euro in contanti prima di fuggire dallo stesso buco utilizzato per l’ingresso.

La rapina

I banditi hanno dimostrato un alto livello di organizzazione e precisione. Sfruttando il momento in cui la banca era chiusa al pubblico, sono riusciti a entrare senza destare sospetti immediati. Dopo aver immobilizzato i dipendenti, hanno avuto il tempo necessario per prelevare il denaro in contanti. Nonostante la tensione, nessun dipendente è rimasto ferito durante l’incidente. L’allarme è stato lanciato subito dopo la fuga dei rapinatori. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo della rapina e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Attualmente, gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ottenere indizi utili alla cattura dei colpevoli.

Le indagini

Le modalità del colpo e l’assenza di feriti indicano una pianificazione dettagliata da parte della banda del buco, un gruppo già noto per operazioni simili. Le autorità stanno esplorando tutte le piste, compresa quella di un possibile basista interno che potrebbe aver fornito informazioni cruciali ai rapinatori. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti di Grumo Nevano. La banca ha temporaneamente chiuso i battenti per permettere alle forze dell’ordine di condurre le indagini e valutare i danni strutturali causati dall’intrusione. La comunità locale, solitamente tranquilla, è scossa dall’audacia della rapina e attende con apprensione ulteriori sviluppi sul caso.