Lo hanno portato via a bordo di una Panda. Un sequestro “vecchio stampo”, avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. La vittima un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, che è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una macchina e portato via. Il giovane non è ancora stato ritrovato. I due rapitori si sarebbero avvicinati dicendo agli altri presenti che “l’obiettivo era solo lui”.

Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull’auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Il giovane non è stato ancora ritrovato.