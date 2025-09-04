Un gattino ferito è stato abbandonato in un bidone davanti a un canile di Ortona, in Abruzzo. Il cucciolo è stato ritrovato dagli operatori e volontari della struttura. Il micio potrebbe essere stato investito da qualcuno e lasciato lì affinché se ne prendessero cura. L’animale è stato immediatamente soccorso e ricoverato in una clinica veterinaria. Le sue condizioni restano gravi e non sappiamo ancora se sopravvivrà, fa sapere la Lida di Ortona. Ricordiamo che l’abbandono di animali è un reato previsto dall’articolo 727 del Codice Penale, punibile con arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro.