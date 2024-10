Un 13enne è stato arrestato per aver tentato di rapinare un alimentari a Orvieto. Il ragazzo ai militari ha poi confessato: “I soldi mi servivano per incidere una canzone trap”. Quando si dice il genio.

La vicenda

Tutto è accaduto a Orvieto, in provincia di Terni, dove il ragazzo, armato di una pistola giocattolo e con un passamontagna, ha tentato di rapinare un negozio di alimentari. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, però, il commesso, invece di spaventarsi, ha dato l’allarme, costringendo il 13enne alla fuga in bicicletta. Fuga che è durata poco: il ragazzo è stato infatti rintracciato dai carabinieri poco lontano. Dopo essere stato identificato, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia. Ora non resta che attendere, con ansia, il primo singolo del ragazzo.