Una bambina di dieci mesi è stata ricoverata all’ospedale “Ca’ Foncello”, di Treviso, a causa dello stato di sonnolenza e astenia rilevato dai genitori e risultato essere poi collegato all’ingestione accidentale di una modesta quantità di hashish trovato in casa. L’episodio, reso noto oggi dalla Tribuna di Treviso, risale allo scorso dicembre, secondo quanto precisa oggi l’Ulss 2 trevigiana. La piccola, tenuta per alcune ore in stato di osservazione al reparto di terapia intensiva, è stata poi ricoverata in pediatria.

Il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria, precisa ancora l’azienda sanitaria, e sono stati attivati i servizi sociali e l’Ente interprovinciale maltrattamento minori. “Si è tenuto un tavolo tecnico, nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta, comunicato ai genitori. Questi ultimi, a dieci giorni dal ricovero – conclude la nota – hanno però comunicato la decisione di autodimissione”. Secondo le ipotesi la bambina potrebbe aver assunto la sostanza attraverso un biscotto prodotto utilizzando pasta contenente la sostanza stupefacente.