Diminuiscono gli incidenti ma le polizze auto continuano ad aumentare. Lo denuncia Codacons commentando i dati del rapporto Aci-Istat diffusi oggi: “Un andamento del tutto anomalo che pesa sulle tasche di milioni di automobilisti”.

Nel primo semestre del 2025 “gli incidenti stradali sono diminuiti del -1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, mente i feriti calano del -1,2% e i decessi addirittura del -6,8%. – spiega l’associazione -. Minore incidentalità che si traduce in minori costi in capo alle assicurazioni a titolo di indennizzi e risarcimenti agli assicurati, ma che non si riflette sulle tariffe Rc auto praticate agli automobilisti. Il costo medio di una polizza, in base agli ultimi dati Ivass, è passato infatti dal 400 euro del secondo trimestre 2024 ai 415 euro del secondo trimestre 2025, con un incremento del +3,7%”.

“Ancora più pesante – conclude la nota – il confronto con lo stesso periodo del 2023, quando il prezzo medio dell’Rc auto era di 374 euro: rispetto a due anni fa le polizze sono rincarate in media del +11%. Ci aspettiamo che a fronte della diminuzione dei sinistri stradali in Italia del 2025, le tariffe Rc auto subiscano una repentina inversione di marcia, tornando ai valori degli anni precedenti”.