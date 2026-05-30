Vadimir Putin e l’ossessione dell’immoralità. Un programma finanziato dallo Stato russo punta a rallentare l’invecchiamento attraverso metodi che vanno dalla biostampa di organi, allo xenotrapianto con maialini nani e all’esposizione al freddo estremo. Sono queste alcune delle armi messe in campo dallo zar contro uno dei suoi più acerrimi nemici: il tempo.

Bloccare il declino fisico in Russia è una priorità statale

Il Wall Street Journal, in una dettagliata ricostruzione, ha evidenziato che il mese scorso, il Cremlino ha annunciato che gli scienziati russi erano impegnati nello sviluppo di una terapia genica progettata per rallentare l’invecchiamento delle cellulare nell’ambito dell’iniziativa “Nuove Tecnologie per la Conservazione della Salute”, nell’ambito di un programma da 26 miliardi di dollari legato a Putin a doppio filo. Insomma, un piano che in Russia traccia la ricerca per scongiurare il declino psicofisico come una priorità statale, guidata da due figure vicine al capo del Cremlino: la figlia Maria Vorontsova, endocrinologa che supervisiona i programmi di genetica sostenuti dallo Stato, e il fisico Mikhail Kovalchuk, direttore dell’Istituto Kurchatov, lo storico centro di ricerca nucleare di epoca sovietica.

L’iniziativa, lanciata nel 2024, si propone di salvare 175.000 vite entro la fine del decennio, una cifra che, secondo i critici, si avvicina alle stime sulle crescenti perdite militari russe nella guerra all’Ucraina. Il programma si concentra sulla biostampa, ovvero la stampa 3D di tessuti viventi, e sullo xenotrapianto, che prevede la coltivazione di organi compatibili con l’uomo all’interno di maialini nani geneticamente modificati. I ricercatori hanno affermato di aver compiuto progressi nella stampa di cartilagine umana e di una ghiandola tiroidea di topo, con l’obiettivo di realizzare la sostituzione completa di organi entro il 2030 circa. Al pari dei miliardari della Silicon Valley, tra cui Jeff Bezos, Sam Altman e Peter Thiel, Putin non molla il suo sogno contro l’invecchiamento.