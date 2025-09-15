Si chiamava Giacomo il cagnolino anziano, cieco, sordo e con gravi problematiche di salute, ucciso con 17 colpi d’ascia nel gennaio 2023 a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna. Per la sua morte è stato condannato in via definitiva un uomo, confermando quanto già deciso dal Tribunale di Tempio Pausania. Anche la Corte d’Appello di Cagliari, che ha confermato la sua colpevolezza, riconoscendo l’uomo colpevole di uccisione di animali. L’uomo aveva poi presentato appello, dichiarando di avere agito per legittima difesa, ma la corte l’ha respinto.

“Un grande risultato Giacomo non tornerà in vita, ma un pochino di giustizia l’ha avuta”, ha commentato Giacomo, parte civile nel processo. “La tesi sostenuta dall’imputato, secondo cui aveva agito per legittima difesa era manifestamente inaccoglibile, soprattutto alla luce del risultato dell’esame autoptico che aveva rivelato come l’uomo si fosse accanito sulla povera bestiola con una ferocia inaudita. Integrando manifestamente una condotta animata da dolo e crudeltà”, spiega l’avvocato che ha assistito la donna.