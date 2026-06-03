Una turista francese è fuggita da un bed and breakfast nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 2 giugno – dopo aver scoperto che la struttura si trovava proprio di fronte alla villetta di Montenero dove lo scorso 9 febbraio è stata trovata morta la piccola Beatrice. La vicenda è poi finita in un incidente stradale: la donna, mentre cercava di allontanarsi è infatti uscita di strada con l’auto.

La prima ricostruzione

La turista, in vacanza con la figlia, aveva già preso alloggio nel B&b quando si è resa conto che l’abitazione dirimpetto era quella sequestrata dalla Procura di Imperia nell’ambito delle indagini sulla morte della bimba di due anni, uccisa secondo l’accusa dalle percosse della madre, Emanuela Aiello, e del compagno Emanuel Iannuzzi. A quel punto la donna avrebbe deciso di lasciare immediatamente la struttura per recuperare i bagagli e trasferirsi in un hotel del centro. Durante la manovra, però, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata e rimanendo incastrata nell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia per liberarla e mettere in sicurezza l’area.