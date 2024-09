Maltempo in Emilia Romagna, la situazione in tempo reale: 800 sfollati a Ravenna, Faenza alluvionata

Il maltempo si è abbattuto in queste ore in Emilia Romagna.

A Castel Bolognese l’acqua ha raggiunto il centro città, ma anche a Forlì e in altri Comuni a ridosso dei fiumi in piena dopo le forti piogge di oggi l’acqua ha superato gli argini e minaccia i centri abitati.

Il Prefetto di Ravenna ha fatto sapere che 800 persone sono state sfollate e si sono rifugiate in vari centri di accoglienza messi a disposizione. I sindaci della zona hanno diramato appelli alla popolazione raccomandando di restare ai piani alti, evitare i seminterrati e i garage, evitare di spostarsi se non in caso di estrema necessità e di seguire le indicazioni di vigili del fuoco e protezione civile lasciando, se necessario, le abitazioni a rischio. “Il fiume ha esondato e stiamo monitorando la situazione con attenzione. L’acqua è in arrivo verso il centro di Castel Bolognese, ma tutte le misure necessarie sono state messe in atto per proteggere i cittadini – scrive su Facebook il sindaco Luca Della Godenza. In un video, il Sindaco spiega la gravità della situazione sottolineandone l’imprevedibilità e fornisce indicazioni utili per la sicurezza di tutti invitando a rivolgersi in caso di bisogno ai numeri di emergenza 115, 112 o 118.

LA DIRETTA:

9.21

Circa 130 persone, che abitano vicino ai fiumi, sono state sfollate a Brisighella (Ravenna) a causa della piena dei corsi d’acqua. Lo ha detto il sindaco Massimo Pederzoli, in collegamento telefonico con ‘Chi l’ha visto?’ su Rai3. “Abbiamo frane su tutte le strade – ha detto – e preoccupa la situazione dei quattro fiumi che ci sono sul nostro territorio”.

9.04

Stamattina l’argine del torrente Idice ha subito una rottura nel territorio di Budrio (Bologna), 50 metri a valle della finestra di sfioro creata post rottura di maggio 2023. Lo fa sapere il Comune, affermando che al momento le zone interessate sono quelle previste dall’ordinanza di evacuazione di ieri. Diverse le vie chiuse al traffico, tra cui anche il ponte di Vigorso – via Rabuina. Nella notte, nella frazione di Mezzolara si è registrato un distacco della rete elettrica, la risoluzione è prevista entro le 12. Il Centro protesi Inail, nella frazione di Vigorso, è stato evacuato ieri pomeriggio come da protocollo.

8.38

La circolazione ferroviaria è sospesa dalla nottata tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, e tra Ravenna e Faenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di un fiume. Ne dà notizia Trenitalia. Ci sono sette Alta Velocità e Intercity cancellati, 11 con limitazioni, cinque Intercity notte instradati su percorsi alternativi.

8.30

Ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono chiuse. Chiusa anche la strada di San Biagio e le frazioni Paterno-Montesicuro sono isolate per alcune frane. A causa di allagamenti chiusa via Primo Maggio dallo svincolo dell’Asse e dalla provinciale da Pesaro. Per andare a sud su può prendere solo l’asse (con uscite su via Primo Maggio bloccate) e proseguire lungo la quattro corsie fino alla rotatoria nuovo Inrca. Completamente allagata tutta la zona dell’Ikea

3.57

Le acque dei fiumi Marzeno e Lamone sono tracimate a monte di Faenza e hanno invaso le strade della cittadina. Allagato il quartiere Borgo, la zona rossa delle due precedenti alluvioni del 2023, e non solo. Emilia Romagna meteo pubblica su Facebook le immagini delle strade invase da acqua e fango.