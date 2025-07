Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Due operai sono rimasti gravemente feriti a Pompei, nel pressi della stazione ferroviaria. Mentre erano intenti a effettuare lavori a un impianto a un’altezza di 12 metri su un carrello elevatore, sono precipitati.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla procura di Torre Annunziata che coordina le indagini, i due operai erano impegnati in operazioni di potatura di alberi nei pressi di un supermercato. L’area è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per stabilire, tra l’altro, se i due fossero imbragati e se avesse un regolare contratto. L’operaio più grave è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, quello meno grave nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.