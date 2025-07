Due dei tre operai morti ieri a Napoli nel tragico incidente del montacarichi lavoravano in nero. La conferma, raccontano le agenzie, arriva da fonti investigative, dopo le prime anticipazioni pubblicate dal Mattino e da Repubblica. Le indagini della Procura di Napoli si stanno concentrando sul rispetto delle norme di sicurezza: pare, battono ancora le agenzie, che le vittime non indossassero caschi né fossero assicurate con cinture di sicurezza, che avrebbero potuto evitare la caduta nel vuoto. Per l’incidente sarebbero indagate quattro persone: l’amministratore del condominio dove si svolgevano i lavori, il coordinatore della sicurezza, il titolare dell’impresa per cui lavoravano gli operai e il responsabile della società che ha fornito il montacarichi, poi risultato difettoso. L’ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo, anche se si tratta – precisano gli inquirenti – di un atto dovuto in vista dell’autopsia e degli accertamenti tecnici.