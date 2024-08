Ragazza di 18 anni morta in strada, accanto l’amica 17enne svenuta: il mistero dell’incidente in monopattino

Una ragazza di 18 anni è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, alla periferia di Pavia. Accanto a lei c’era un’amica, 17enne, in stato di incoscienza.

Ragazza morta per un arresto cardiaco a Pavia

Quando sono giunti sul posto gli operatori del 118, la 18enne era in arresto cardiaco. Accanto alle due ragazze il monopattino sul quale stavano viaggiando e nessuna traccia di un eventuale incidente.

L’amica si è ripresa ed è in osservazione

Le due giovani sono state portate in ambulanza al San Matteo. I medici hanno fatto di tutto per rianimare la 18enne, ma non c’è stato nulla da fare. La 17enne, che al momento dell’arrivo dei soccorritori era incosciente, si è ripresa ed è sotto osservazione al Policlinico con diversi traumi.

Ipotesi sostanza stupefacente “letale”

La scientifica ha effettuato rilievi sul posto dell’incidente: indicazioni importanti potranno venire dall’autopsia e dagli esami medici che verranno effettuati sulla ragazza ancora in ospedale. Dato che le due amiche stavano tornando a casa da una festa non si esclude che la morte possa essere stata provocata da una sostanza stupefacente che si è rivelata “letale”.