A Gordona, in provincia di Sondrio, qualcuno ha sparato una scarica di pallini con un fucile da caccia, uccidendo Rex, un cane meticcio di 12 anni. La sua padrona, Barbara Battistessa, con un post su Facebook si rivolge a chi ha sparato: “Chissà cosa si prova ad aver fatto del male a un cane che di cattivo non ha nulla. E chissà se il pensiero del dolore causato a chi gli vuol bene ti farà fare sonni tranquilli”.

La donna racconta che il cane è morto dopo una lunga agonia. Il fatto è accaduto all’inizio di dicembre. Il cagnolino è stato trovato a terra a pochi passi da casa. Inizialmente si pensava ad un investimento, poi si è capito che erano stati i pallini a ucciderlo.

Scrive Barbara: “Grande è stato lo stupore quando dalle radiografie sono emersi i pallini”. Rex è stato operato e curato. Aveva le zampe posteriori completamente paralizzate ed è tornato comunque a casa. Quando sembrava che il peggio fosse passato, c’è stata una ricaduta, e il veterinario ha spiegato che per Rex non c’erano più speranze. E il cane, come accade in questi casi, è stato soppresso.

“È stato difficile lasciarlo andare, ancor di più sapendo che tutto ciò è accaduto per il puro divertimento di colui che dovrebbe essere un umano. Ciao Rex, buon ponte”, ha scritto ancora Barbara sui social. Ora è stata presentata una denuncia ai Carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I militari hanno sentito anche dei testimoni che avrebbero udito due colpi di fucile esplosi proprio la sera in cui Rex è stato trovato a terra vicino casa.