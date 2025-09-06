È morto in Alaska Riccardo Pozzobon, geologo planetario di 40 anni originario di Padova, noto a livello internazionale anche per le sue scoperte pubblicate l’anno scorso sulla rivista Nature e istruttore di diversi astronauti tra cui Luca Parmitano. Padovano, ricercatore a tempo determinato al dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, era partito il 26 agosto con due colleghi dall’Italia per partecipare a una missione di ricerca sul ghiacciaio Mendenhall in Alaska finanziata dal “National Geographic Grant Program”.

Pozzobon, riferisce il Gazzettino, è scivolato in un corso di acque di fusione del ghiacciaio martedì, intorno alle 13 locali (le 3 di notte in Italia), mentre si stava preparando per il pranzo. È stato trascinato via finendo risucchiato in un cosiddetto “inghiottitoio”. Le squadre di soccorso hanno cercato il suo corpo per tutto il pomeriggio e nei due giorni successivi, senza trovarlo, e le autorità americane hanno sospeso le ricerche. Pozzobon, che viveva a Selvazzano (Padova) con la compagna Claudia e il figlio piccolo, era specializzato in sottosuperfici planetarie e tubi di lava.

Per il geologo padovano è arrivato anche il messaggio di cordoglio della ministra dell’Università Anna Maria Bernini: “La notizia che arriva dall’Alaska lascia senza parole. Una tragedia che tocca profondamente una famiglia e scuote l’intera comunità scientifica, a Padova e in tutta Italia. Le immagini di Riccardo con il suo sorriso luminoso nei ‘suoi’ luoghi di ricerca sono le immagini di un uomo innamorato del proprio lavoro. Nei suoi occhi c’è quella curiosità inesauribile che muove ogni vero ricercatore. Il mio abbraccio più sincero alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”