Un auto-moto di 12 metri quadri viene venduto a 260mila euro a Roma nei pressi della centralissima piazza Navona. L’annuncio è apparso sui siti immobiliari e mostra come ormai il mercato immobiliare del centro di Roma sia fuori controllo. Per questo posto auto si pagano ventimila euro al metro quadro per parcheggiare la macchina all’interno di una rimessa condivisa. Non si tratta infatti di un box ma, come si vede dalla foto pubblicata, di un piccolo angolo di un garage all’interno di un edificio che si trova in via di Santa Maria dell’Anima a due passi da via dell’Anima dove Berlusconi aveva il suo attico.

Come scrive giustamente il Corriere, “un Suv o un Cross over di grandi dimensioni di quelli che vanno di moda adesso non c’entrerebbe nemmeno in uno spazio tanto costoso, quanto angusto”. L’agente immobiliare che ha pubblicato l’annuncio ha tuttavia le idee chiare e nell’annuncio scrive: “Se è interessato le consiglio di presentare il prima possibile un’offerta vincolante perché in pochi giorni sarà venduto”.

L’annuncio di piazza Navona non è l’unico del genere a Roma

Come spiega ancora il Corriere, l’annuncio di piazza Navona non è l’unico: “A via In Arcione, parallela di via del Tritone nei pressi della Fontana di Trevi, un posto auto sempre di 12 metri quadri è in vendita a 205 mila euro. In vicolo del Piombo, zona Pantheon, il prezzo lievita a 330 mila euro, ma la superfice è doppia: 24 metri quadri”.

A chi chiede spiegazioni, gli agenti immobiliari rispondono che il prezzo è giusto anche se alto. Segue la legge della domanda e dell’offerta in zone in cui le disponibilità sono pochissime e i box sono quasi introvabili. Il prezzo può sembrare alto ma, a detta degli operatori del settore, questi posti auto vengono venduti in poco tempo. Chi abita in zona può infatti permettersi una spesa del genere.

A Roma, la riconversione di aree che vengono adibite a parcheggi è ormai un business sia al centro sia in periferia. Anche perché parcheggiare in strada auto sempre più grandi per dimensioni è impossibile. Auto lasciate in strada che a volte vengono rubate (a Roma spariscono ogni anno 15mila auto su un parco da 1,9 milioni di vetture) o cannibalizzate per i pezzi di ricambio.