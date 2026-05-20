Una donna di 60 anni si è lanciata giù dalla finestra per sfuggire all’aggressione della figlia dopo una lite tra le due. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio in una villetta indipendente a Carentino (Alessandria), dove vive la famiglia. I carabinieri – avvertiti dalla vicina di casa che ha prestato alla vittima il primo soccorso – hanno trovato la donna aggredita a terra nel giardino, proprio sotto la finestra aperta. Oltre ai traumi per la caduta, molteplici le ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Gli indumenti strappati erano intrisi di sangue.

Il personale sanitario l’ha trasportata, in codice rosso, ospedale ad Alessandria, dov’è tuttora ricoverata. Durante la perquisizione nella casa i militari hanno trovato, nella propria camera, la figlia 30enne, arrestata in flagranza. Sul volto e sui vestiti sono state riscontrate numerose tracce di sangue dovute al precedente accoltellamento della madre. Considerate le condizioni psicofisiche, il tribunale ha disposto i domiciliari nel reparto di psichiatria.