La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ospite a “È sempre Cartabianca”, ha parlato del governo e del momento di grande tensione che attraversa l’esecutivo di Giorgia Meloni. “Il governo? Penso che non arriverà alla scadenza naturale della legislatura, è già troppo diviso adesso”, ha commentato Schlein mettendo in dubbio la stabilità della maggiorana. “Meloni ha sprecato un’occasione storica: in Parlamento aveva i numeri per fare tutto ed è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita agli italiani”, ha sottolineato la leader dem criticando duramente l’esecutivo e la gestione delle opportunità parlamentari.

“Dobbiamo restare uniti”

Parlando invece del centrosinistra, Schlein ha dichiarato che deve farsi trovare pronto in qualsiasi momento, dato che “il quadro politico potrebbe cambiare rapidamente”. “Non partiamo da zero, abbiamo già presentato tante proposte di legge: dal salario minimo al congedo paritario”, ha ricordato la segretaria del Pd, rivendicando il ruolo svolto dal suo partito e dalle forze progressiste. “Dobbiamo restare uniti testardamente. Non ce lo chiede il medico, ma la nostra gente”, ha infine dichiarato Schlein, ribadendo la necessità di un fronte progressista compatto, un campo largo forte che deve evitare nuove fratture interne.