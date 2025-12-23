Vandali del presepe, mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia e danneggiano le statue. Poi postano anche le foto
Prima hanno vandalizzato un presepe, poi si sono anche vantati della bravata, postando le foto via social. Protagonisti della vicenda un gruppo di giovanissimi di Carnago, in provincia di Varese. Nella notte tra venerdì 19 dicembre e sabato 20, i ragazzi hanno messo una bottiglia di gin nella mangiatoia del presepe, danneggiando anche alcune statue del presepe. Infine, si sono vantati del gesto sui social, con tanto di foto di gruppo con bottiglie di liquore e dito medio alzato. L’immagine è finita sulla pagina Facebook di “Vivere Carnago e Rovate“, la lista civica che amministra Carnago, accompagnata da un appello per riuscire a individuare i responsabili.
Lo sgomento della sindaca: “Sono degli ignoranti”
Sulla pagina in questione i giovani sono stati definiti degli “ignoranti” ed è stata poi la sindaca Barbara Carabelli a spiegare il perché: “Ignoranti, nel senso che davvero ignorano le regole del vivere civile, del rispetto per tutta una comunità. L’atto vandalico mortifica il lavoro di tanti volontari che hanno dedicato tempo e fatica per realizzare qualcosa per tutta la collettività. Un gesto di cui poi si sono vantati sui social come se fossero chissà chi mentre hanno semplicemente fornito un elemento utilissimo alla loro identificazione”. Poi ancora: “Invito chiunque riconosca qualcuno dall’immagine che abbiamo condiviso sui nostri canali a rivolgersi al comando di polizia locale per fornire informazioni utili a identificare gli autori dell’accaduto. Invito tutta la comunità a farsi scudo davanti a fatti simili”. E infine: “Io voglio sperare nei genitori”.