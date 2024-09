Meta ha chiuso 63.000 account Instagram nigeriani coinvolti in sextortion. L’azienda ha anche rimosso i gruppi di Facebook in cui le persone condividevano suggerimenti su come condurre schemi di sextortionO

Meta ha annunciato di aver rimosso circa 63.000 account Instagram in Nigeria che erano direttamente coinvolti in attività di sextortion e migliaia di gruppi Facebook in cui le persone condividevano suggerimenti su come sfruttare gli altri online, scrive su Quartz Ben Kesslen.

Gli Yahoo Boys organizzati su Instagram

La società ha affermato che gli account erano organizzati in parte da un gruppo chiamato Yahoo Boys, che ha descritto come “criminali informatici che operano in gruppi aperti, principalmente in Nigeria e sono specializzati in diversi tipi di truffe”.

La notizia segue un’inchiesta di Bloomberg Businessweek che ha scoperto che più di due dozzine di minorenni si sono suicidati dopo essere stati presi di mira da truffe sessuali online.

Ad aprile, due uomini nigeriani sono stati estradati negli Stati Uniti e si sono dichiarati colpevoli di omicidio colposo dopo aver abusato di materiale pornografico nei confronti del diciassettenne Jordan DeMay, che poi si è suicidato.

Una rete di 2.500 account

Meta ha affermato di aver trovato una “rete coordinata” di 2.500 account collegati al sextortion. La maggior parte degli account ha preso di mira senza successo degli adulti, ma la società ha affermato di aver trovato account che hanno preso di mira dei minori .

La società ha inoltre rimosso 1.300 account Facebook, 200 pagine Facebook e 5.700 gruppi Facebook, tutti con sede in Nigeria, “che fornivano suggerimenti per condurre truffe”.

“I loro sforzi includevano l’offerta di vendita di script e guide da utilizzare per truffare le persone e la condivisione di link a raccolte di foto da utilizzare per popolare account falsi”, ha affermato Meta.

L’azienda ha affermato che sta anche potenziando le funzionalità di sicurezza per aiutare le persone a evitare di essere truffate, tra cui l’incoraggiamento a prestare attenzionea chi condivide foto sensibili e di nudo nei messaggi diretti di Instagram .

Meta ha definito la sextortion finanziaria un crimine “senza confini” e “orribile” e ha collaborato con esperti per “riconoscere le tattiche utilizzate dai truffatori, capire come si evolvono e sviluppare metodi efficaci per fermarli”.