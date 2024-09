La nuova ordinanza del tribunale chiude una causa civile collettiva e costituisce un esempio, anche se i proprietari non hanno le risorse per pagare la maggior parte della grossa ricompensa, ha detto alla NPR Andrew Swan, un avvocato che rappresenta le vittime.

“Ci auguriamo che la sentenza trasmetta un messaggio inequivocabile al settore: i comportamenti scorretti hanno conseguenze significative”, ha affermato Swan.

Gli Hallford, che hanno più di 40 anni, devono attualmente affrontare una serie di accuse penali. In alcuni casi, sono accusati di aver dato ai loro clienti urne contenenti ceneri finte anziché resti cremati dei loro cari. I procuratori affermano che altri resti sono stati sepolti in tombe etichettate in modo errato.

Sebbene le famiglie possano tentare di riscuotere quanto dovuto in base all’accordo, Swan ha aggiunto: “Purtroppo è improbabile che gli imputati abbiano beni significativi”.

Il suo studio legale ha rappresentato le famiglie pro bono, ovvero senza chiedere alcun compenso, ha affermato Swan.

Gli investigatori hanno trovato corpi ammucchiati e vermi in un’agenzia di pompe funebri del Colorado, afferma l’FBI

Gli Hallford sono stati arrestati lo scorso novembre in Oklahoma dopo un apparente tentativo di fuga da quella che è diventata una lista crescente di accuse penali federali e statali. La coppia è accusata di furto, frode, abuso di cadaveri, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti, oltre ad abuso del fondo di soccorso per la pandemia di COVID-19.

Ad aprile i procuratori federali hanno dichiarato che gli Hallford hanno mentito per ottenere 882.300 dollari in fondi di soccorso per la loro attività, per poi spendere il denaro per sé stessi.

Return to Nature Funeral Home ha aperto i battenti nel 2017, pubblicizzandosi come un’opzione più naturale rispetto alle tradizionali pompe funebri. Operava principalmente a Colorado Springs, utilizzando la struttura di Penrose per conservare le spoglie dei familiari e dei cari dei suoi clienti.

Ma lo sceriffo locale ha indagato sulla casa funeraria lo scorso autunno, dopo aver ricevuto chiamate su forti odori sgradevoli provenienti dall’edificio di Penrose, circa 30 miglia a sud di Colorado Springs. Hanno trovato un gran numero di cadaveri , costringendo le autorità a intraprendere il gravoso compito di identificare i resti.

“Alcune delle date sui corpi indicano decessi risalenti al 2019”, ha affermato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti .

La situazione nella struttura era “orribile”, ha affermato lo scorso ottobre lo sceriffo della contea di Fremont, Allen Cooper.