Api rapinatrici, è raro ma succede. Lasciare il miele in giro all’aperto rischia di essere rapinato dalle api: questo si è rivelato fatale per una negoziante canadese.

Christine McDonald, proprietaria di Rushing River Apiaries nella Columbia Britannica, ha dichiarato che era la prima volta che delle “api ladre” si infiltravano nel suo negozio di miele per procurarsi del cibo.

Le api ladre combattono gli altri alveari

Le api ladre provengono da altre colonie e combattono contro le altre api, aprono le celle “e causano seri problemi” alla colonia durante la carenza di nettare, secondo Ecrotek.

Le api sono riuscite a entrare attraverso le crepe nella vecchia porta del negozio e ci sono voluti quattro o cinque giorni prima che smettessero di tornare.

Da allora McDonald ha chiuso la porta del negozio con del nastro adesivo.

La donna ha dovuto coprire con teloni e coperchi le attrezzature e i prodotti del suo negozio, riuscendo a salvarne la maggior parte. Ma ha dovuto sacrificare il suo bagno per intrappolare le api ladre e liberarle. Dopo aver trovato una buona fonte di cibo, le api tornano al loro alveare e si esibiscono in una “danza scodinzolante” per indicare agli altri dove si trova il cibo, ha detto McDonald alla CBC.

“L’apicoltura autunnale è molto intensa: cercare di aiutare le api a proteggersi dalle altre api e vespe e a conservare le riserve di cibo per cui hanno lavorato così duramente”, ha detto.

Alla ricerca di cibo autunnale

Alison McAfee, ricercatrice associata presso l’Università della Columbia Britannica e apicoltore, ha affermato che quando ci sono meno risorse alimentari, come i fiori che producono nettare, e la popolazione di api è vicina al suo picco, alcune colonie di bottinatrici possono invadere colonie più deboli per rubare loro il cibo.

“È quasi come se fossero disperate, un po’ come si può immaginare che gli orsi siano un po’ disperati nel tentativo di ingrassare per l’inverno”, ha detto McAfee.

Ha affermato che anche le vespe possono attaccare le api, ma per ragioni leggermente diverse. Le vespe mangiano una sostanza zuccherina secreta dalle loro stesse larve all’inizio della stagione, ma in autunno ci sono meno larve e più vespe adulte.

“In sostanza, non ricevono quel dolcetto dai loro piccoli, e quindi sono particolarmente motivate a procurarsi qualcosa di dolce altrove, perché agli adulti piace molto mangiare cose zuccherate, e ce n’è molta all’interno di una colonia di api.”

Ma le vespe non sono le uniche ammazza-api in circolazione.

McAfee ha affermato che una colonia di api può morire a causa delle api ladre, se è troppo debole per difendersi.

“Abbiamo una cattiva opinione delle vespe”, ha detto. “Pensiamo: ‘Oh, quelle vespe, stanno attaccando le nostre colonie di api mellifere, stanno uccidendo le mie api’. Ma poi, spesso, in realtà, le api uccidono anche le nostre api.”

Ha affermato che quest’anno le api sembrano più disperate che in passato, e ha pensato che ciò potesse essere dovuto al caldo prolungato, dato che sembra ancora di essere in piena estate.

McAfee ha incoraggiato altri apicoltori a nutrire bene le loro api, in modo che non sentano il bisogno di derubare altri alveari.

Quella che sembra la scena di un thriller è in realtà un fenomeno reale, seppur raro, scrive Saskia Schneider, biologa e apicoltrice di PETBOOK.de, che spiega cosa c’è dietro. Le api mellifere in genere visitano solo i fiori e, a differenza delle vespe, raramente si avvicinano alla tavola per fare uno spuntino dolce. Ma c’è un’eccezione: le cosiddette api ladre. Prendono di mira principalmente le riserve di miele delle colonie vicine, ma non si fermano nemmeno alle riserve di miele degli apicoltori.

Anche se associamo sempre le api mellifere a bottinatrici diligenti, tali incursioni non sono rare. In natura, in primavera e all’inizio dell’autunno c’è spesso meno nettare e polline: gli apicoltori lo chiamano “buco di foraggio”. Questo induce le api mellifere a cercare altrove. Poiché le colonie negli apiari moderni sono spesso tenute vicine, la distanza da una colonia vicina non è grande.

Le colonie più deboli, in particolare, cadono vittime di quelle più forti. Ma poiché le incursioni sono rischiose, ci sono api specifiche per questo compito. Di solito si tratta di bottinatrici più anziane che non hanno molto da perdere e sono più disposte a correre rischi. Spesso si riconoscono per il loro aspetto più scuro rispetto alle loro conspecifiche. Questo perché hanno pochissime setole sul corpo (sì, anche le api diventano calve con l’età, ma questo non accade perché i loro peli cadono; le setole si spezzano nel tempo a causa dell’eccessivo attrito).

Ma un’ape ladra non si limita a commettere furti. Prima di tutto, verifica la facilità con cui ruba cibo da una potenziale fonte. Solo quando le altre api dell’alveare sono sicure che valga la pena rubare, l’umore cambia. La ragione di ciò risiede nel sistema di comunicazione delle api. Usando la danza delle api, questi astuti insetti possono comunicare non solo la posizione dei fiori, ma anche quella di altre fonti di cibo. Più api sono convinte che valga la pena rubare, più balleranno per raggiungere questa “fonte” e più api voleranno via. In questo modo, centinaia o addirittura migliaia di api si radunano in brevissimo tempo per raccogliere rapidamente il cibo.

Non devono necessariamente trattarsi delle scorte di una colonia vicina. Potrebbe anche trattarsi di un barattolo di miele aperto sul tavolo da pranzo, o persino nel negozio di miele. Ma ci sono stati anche casi in cui le api si sono nutrite di avanzi di dolciumi. Ad esempio, gli apicoltori del nord-est della Francia sono rimasti sbalorditi quando hanno visto le loro api produrre miele blu e verde nutrendosi di scarti di una fabbrica di cioccolatini colorati.

Gli apicoltori fanno di tutto per impedire che le loro colonie vengano attaccate dalle api ladre. Ad esempio, restringendo l’area d’ingresso delle colonie per proteggerle meglio e fornendo cibo alle api durante le interruzioni del flusso di miele. Tuttavia, di tanto in tanto si verificano dei furti, soprattutto quando gli apicoltori non riescono a sigillare i loro depositi in modo sicuro per le api.

Il caso dell’apicoltore dimostra quanto rapidamente le scorte aperte o i residui di miele sulle attrezzature apistiche possano portare a furti. Tuttavia, questo è di per sé un problema minore. Le api ladre rappresentano una minaccia principalmente per le colonie vicine. Non appena un alveare viene saccheggiato, non solo le scorte diminuiscono, ma scoppiano anche lotte tra le api, in cui gli insetti si pungono persino a vicenda.

Per raggiungere il miele, le api ladre devono anche strappare i tappi di cera delle celle. Questo diffonde l’odore del miele, attirando altri intrusi come vespe, calabroni e altre api ladre. Il problema cruciale è che una volta che le colonie hanno imparato che possono ottenere qualcosa dalle altre colonie, continueranno a provarci. Una volta che il furto dura da diversi giorni, è difficile per un apicoltore fermarlo. L’unica opzione è separare le colonie e spostarle in luoghi diversi, con poche o nessuna altra colonia nelle vicinanze.

Le api ladre sono presenti tutto l’anno. Tuttavia, sono più attive nei periodi in cui la disponibilità di nettare e polline in natura diminuisce. Questo aumenta la probabilità che visitino anche la tavola della colazione, soprattutto se lì c’è del miele. Se da un lato questo è fastidioso per chi fa colazione, dall’altro può rivelarsi un vero disastro per l’apicoltore. Il miele da supermercato contiene spesso spore della temuta peste. Questa malattia è completamente innocua per l’uomo, motivo per cui il miele non viene testato prima della vendita.

Tuttavia, le api possono nutrire la covata con le spore attraverso il miele. Questo non solo porta alla morte della covata infetta, ma causa anche la diffusione della peste tra le colonie come un’epidemia. Altri apicoltori vengono rapidamente colpiti, motivo per cui la malattia delle api è soggetta a denuncia. Ancora peggio: se la peste viene scoperta nell’abitazione di un apicoltore, il veterinario ufficiale può ordinare l’abbattimento, ovvero la morte, di tutte le colonie per impedire la diffusione della malattia.

Ecco perché non dovresti mai dare il miele alle api e non lasciare mai i barattoli di miele aperti. Le conseguenze per le api e per l’apicoltore possono andare ben oltre il furto.