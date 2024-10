Un uomo ha attirato la fidanzata nel deserto del Nevada con la promessa di un servizio fotografico di bondage, poi l’ha legata a un palo e l’ha guardata morire. La donna, Jamie Feden, 33 anni, è stata trovata morta nel deserto del Nevada nell’ottobre 2019.

Se ne parla oggi a processo concluso perché le regole americane sono un po’ più severe delle nostre. Lui, John Matthew Chapman, 33 anni, è stato condannato all’ergastolo per rapimento con conseguente morte della donna, scrive Liam Quinn su People.

“L’imputato ha violato la fiducia della vittima allontanandola dalla sua famiglia e dai suoi amici in Pennsylvania e portandola nel deserto del Nevada, dove l’ha uccisa brutalmente”, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Jason M. Frierson in una dichiarazione. “Questa sentenza dovrebbe inviare un messaggio chiaro agli altri: rapire e uccidere un’altra persona comporterà una pena detentiva sostanziale”.

Disse alla fidanzata che voleva comprare una casa

Secondo l’accusa, Chapman disse a Feden che stavano guidando dalla Pennsylvania, dove vivevano al Nevada per acquistare una casa a Las Vegas.

I pubblici ministeri hanno affermato che Chapman aveva un piano per uccidere Feden prima di partire per il viaggio.

Mentre era in Nevada, Chapman convinse Feden a guidare nel deserto per partecipare a un “servizio fotografico di bondage”, secondo la denuncia. Una volta lì, i procuratori hanno detto che Chapman legò mani e piedi di Feden con una fascetta a un cartello prima di coprirle naso e bocca con del nastro adesivo.

Chapman ha poi visto Feden soffocare, secondo la denuncia. Dopo la sua morte, i procuratori hanno affermato che Chapman ha rimosso il nastro adesivo, le fascette e i suoi vestiti e ha lasciato il suo corpo nel deserto, dove è stato trovato il 5 ottobre 2019.

I vestiti di lei gettati lungo la strada

Chapman è poi tornato in Pennsylvania in auto, gettando via i vestiti di Feden lungo il tragitto.

Nel novembre 2019, una amica di Feden ha richiesto un controllo di assistenza sociale. I vicini hanno detto alla polizia che Feden non si vedeva da mesi, ma che avevano visto qualcuno che credevano fosse il suo fidanzato entrare e uscire da casa sua a Bethel Park, in Pennsylvania.

All’interno dell’abitazione di Feden, la polizia ha trovato i documenti d’identità di Chapman, il cellulare di Feden e diversi rotoli di nastro adesivo e fascette.

Dopo l’arresto, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Chapman ha ammesso di aver ucciso Feden per denaro.

Dopo essere tornato in Pennsylvania dal Nevada, Chapman ha utilizzato la residenza e il denaro di Feden fingendosi lei, utilizzando il suo account Facebook Messenger.