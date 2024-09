Un caso Sangiuliano in America è finito così. Il numero uno di una grande ferrovia americana, Alan Shaw, amministratore delegato della Norfolk Southern, una rete da 3 miliardi di dollari di fatturato, lascerà l’azienda già questa settimana, a causa dell’indagine del consiglio di amministrazione su una presunta relazione che avrebbe avuto con una dipendente della ferrovia.

Norfolk Southern ha annunciato di aver aperto un’indagine sulle accuse di potenziale cattiva condotta da parte dell’amministratore delegato Alan Shaw. La società ha affermato che il suo comitato di revisione contabile sta collaborando con uno studio legale “per condurre un’indagine indipendente sulle accuse”. La CNBC aveva inizialmente segnalato, citando fonti vicine alla questione, che Shaw aveva instaurato un rapporto lavorativo inappropriato.

Sangiuliano in USA: dimissioni immediate

Si prevede che l’amministratore delegato Alan Shaw lascerà l’azienda già questa settimana, a causa dell’indagine del consiglio di amministrazione su una presunta relazione che avrebbe avuto con una dipendente della ferrovia.

Il consiglio di amministrazione di Norfolk Southern ha dichiarato di aver aperto un’indagine sulle accuse di condotta di Shaw che violavano la sua politica etica. Shaw non ha risposto alle richieste di commento.

Norfolk ha affermato che il suo consiglio di amministrazione ha incaricato uno studio legale di condurre un’indagine indipendente sulle accuse.

La CNBC aveva già riferito in precedenza sull’indagine.

Norfolk ha dichiarato che non avrebbe rilasciato ulteriori dichiarazioni fino al completamento delle indagini.

Shaw, veterano di Norfolk da trent’anni, ha avuto un mandato tumultuoso da quando ha assunto la carica di CEO nel maggio 2022, tra cui un deragliamento di un treno di sostanze tossiche all’inizio del 2023 e una campagna di investitori attivisti contro l’azienda all’inizio di quest’anno.

Un incidente ferroviario da 600 milioni

Ha guidato la risposta dell’azienda nel febbraio 2023 quando un treno Norfolk che trasportava sostanze chimiche tossiche è deragliato a East Palestine, il che ha generato un’imponente operazione di bonifica. L’azienda ha poi accettato un accordo record da 600 milioni di dollari con i residenti.

All’inizio di quest’anno, Norfolk ha respinto un investitore attivista , Ancora Holdings, che aveva criticato la risposta della ferrovia al deragliamento e la sua modesta performance finanziaria.

A maggio, l’investitore attivista Ancora ha vinto tre seggi nel consiglio di amministrazione dell’operatore ferroviario, ma non è riuscito a estromettere l’amministratore delegato della ferrovia.

Ancora aveva proposto agli investitori di estromettere Alan Shaw dal consiglio ed eleggere Jim Barber, ex direttore operativo di UPS, in modo che potesse eventualmente sostituire Shaw come CEO. Hanno anche proposto Jamie Boychuk come direttore operativo.

Shaw è entrato in azienda a maggio 2022, in sostituzione di Jim Squires. L’hedge fund ha sostenuto che era necessaria nuova linfa per migliorare le metriche finanziarie e operative e ha affermato che avrebbe continuato a ritenere l’azienda responsabile per eventuali futuri incidenti ferroviari o sottoperformance.

L’azienda con sede ad Atlanta, Georgia, ha riportato ricavi operativi di 3 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in aumento del 2% rispetto all’anno scorso, mancando di poco le stime degli analisti di 3,04 miliardi di dollari.

Altri casi Sangiuliano

Il caso Sangiuliano ha più di un precedente. Negli ultimi anni, diversi dirigenti di alto profilo hanno perso il lavoro a causa di relazioni personali contrarie alle politiche aziendali, perdendo spesso milioni di dollari di risarcimento.

L’anno scorso Bernard Looney si è dimesso all’improvviso dall’incarico di CEO di BP a causa di quelli che la società energetica britannica ha descritto come vecchi rapporti con i colleghi, perdendo fino a 40,6 milioni di dollari di risarcimento che avrebbe potuto ricevere.

McDonald ‘s ha estromessoSteve Easterbrookdal ruolo di CEO nel 2019 dopo cheaveva avuto una relazione consensuale con una dipendente e l’ex dirigente nel 2021 ha accettato di restituire un risarcimento del valore di oltre 105 milioni di dollari per risolvere una controversia legale relativa al suo licenziamento da capo della catena di fast-food.

Reuters

WSJ

Cnbc