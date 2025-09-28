Comizio con morti e feriti nella calca in India. Almeno 39 persone sono morte e più di 90 sono rimaste ferite sabato nella calca durante un comizio politico nell’India meridionale, quando migliaia di persone si sono precipitate verso il palco dove stava parlando un famoso attore e politico.

L’episodio è avvenuto a Karur, città nello stato meridionale del Tamil Nadu.

Tra le vittime figurano otto bambini. Il bilancio complessivo è destinato a salire.

L’attore e politico Joseph Vijay Chandrasekhar, noto professionalmente come Vijay, stava parlando su un palco improvvisato, eretto sopra un autobus, quando è iniziata la calca.

Chandrasekhar, 51 anni, è uno degli attori di maggior successo del Tamil Nadu, protagonista di molti dei più grandi successi commerciali dell’industria cinematografica. Nel 2024, ha abbandonato la carriera di attore per dedicarsi alla politica, fondando il suo partito politico, il Tamilaga Vettri Kazhagam.

Ambulanze al comizio con 39 morti

Un video del raduno pubblicato sui social media mostra l’attore che interrompe il suo discorso quando vede le ambulanze che faticano a farsi strada tra la folla, chiedendo ai fan di far loro spazio.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, scrivendo su X che l’incidente è stato “profondamente addolorato”. Il signor Stalin ha rilasciato una dichiarazione sul sito esortando il pubblico a collaborare con i medici e la polizia.

Anche Chandrasekhar ha pubblicato una dichiarazione, affermando: “Il mio cuore è a pezzi. Il dolore che provo è indescrivibile”.

Vijay e il partito TVK hanno da allora annunciato un risarcimento ai familiari di ciascuna vittima e a ciascuno dei feriti.

Il partito politico di Vijay, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), ha chiesto all’Alta Corte di Madras di avviare un’inchiesta indipendente sulla calca scoppiata durante il comizio dell’attore-politico a Karur.

TVK ha denunciato “cospirazioni” in relazione all’incidente e sta pertanto chiedendo un’indagine d’ufficio da parte di un’agenzia indipendente.