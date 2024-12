Un ex dipendente di Macy’s, la supercatena di supermercati americana, avrebbe nascosto fino a 154 milioni di dollari di spese di consegna per quasi tre anni. Lo ha annunciato la stessa direzione generale di Macy’s, che però non ha rivelato il nome o le presunte motivazioni del dipendente coinvolto nel nascondere le spese di consegna, se non che la persona aveva lasciato l’azienda.

La direzione della catena spiega di aver trovato un problema con le spese di consegna in un conto di competenza e di aver avviato un’indagine indipendente, secondo un rapporto preliminare sui suoi guadagni del terzo trimestre.

Il dipendente, che gestiva la contabilità delle spese di consegna di piccoli pacchi dell’azienda, “ha intenzionalmente effettuato voci di competenza contabili errate” per nascondere da 132 a 154 milioni di dollari di spese di consegna cumulative dal quarto trimestre del 2021 fino al trimestre fiscale conclusosi il 2 novembre 2024, ha affermato l’azienda.

Consegne miliardarie per Macy’s

In questo periodo, il rivenditore ha affermato di aver accertato 4,36 miliardi di dollari di spese di consegna e ha aggiunto che “non vi è alcuna indicazione che le voci di competenza contabile errate” abbiano avuto un impatto sulla gestione della liquidità di Macy’s o sui pagamenti ai fornitori. Il dipendente non lavora più presso Macy’s e l’indagine ha rilevato che nessun altro dipendente era coinvolto, secondo l’azienda.

Macy’s ha affermato di aver scoperto l’errore all’inizio di questo mese mentre stava preparando i suoi rendiconti finanziari per il terzo trimestre, conclusosi il 2 novembre. A seguito dell’incidente, Macy’s ha affermato di aver ritardato la pubblicazione dei suoi utili del terzo trimestre “per consentire il completamento dell’indagine indipendente”.

Un rapporto completo sui risultati finanziari del trimestre e sulle prospettive per il quarto trimestre è previsto per l’11 dicembre, ha affermato l’azienda.

Un ritardo nelle comunicazioni ufficiali

L’azienda avrebbe dovuto comunicare i risultati martedì, ma, a causa dell’indagine sulle spese, ha invece pubblicato i risultati preliminari lunedì mattina e ha affermato che avrebbe fornito i risultati completi entro l’11 dicembre. La società ha riferito che le vendite nette del terzo trimestre erano diminuite del 2,4 percento a 4,7 miliardi di dollari, inferiori ai 4,9 miliardi di dollari previsti dagli analisti.

Macy’s, che in borsa vale oltre 4 miliardi di dollari e conta su un fatturato complessivo di più di 25 miliardi, possiede la sua omonima catena di grandi magazzini insieme alla lussuosa Bloomingdale’s e alla catena di cosmetici Bluemercury. Sotto la guida di Tony Spring, amministratore delegato da febbraio, la società ha definito un piano per chiudere 150 negozi Macy’s con risultati inferiori alle aspettative, investendo al contempo in 350 negozi superstiti.

Spring ha anche cercato di sviluppare il business di lusso di Macy’s aggiungendo sedi per Bloomingdale’s e Bluemercury.