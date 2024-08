Donna indiana con passaporto americano si è incatenata a un albero in una remota foresta: trovata da un pastore, ha accusato il marito per una lite, poi ha confessao di avere fatto tutto da sola.

Le autorità indiane affermano che una donna americana trovata emaciata e legata a un albero in una foresta in India ora afferma di averlo fatto da sola, nonostante inizialmente avesse incolpato il marito, riporta la BBC.

Un pastore l’ha trovata incatenata

Lalita Kayi Kumar, 50 anni, è stata trovata il 27 luglio da un pastore che ha detto di aver sentito le sue grida nella foresta, secondo la polizia di un distretto a 280 miglia da Mumbai, in India, secondo Deccan Chronicle, The Times of London e l’Indian Express.

Era stata legata a un albero con una catena di ferro, ha riferito all’epoca The Hindustan Times, citando la polizia.

Le foto del suo drammatico presunto salvataggio pubblicate su diversi organi di informazione mostravano la donna con abiti stracciati, emaciata e con una gamba legata all’albero.

Accanto a lei, la polizia avrebbe trovato copie del suo passaporto statunitense, che indicava un visto indiano scaduto, il suo indirizzo nello stato indiano del Tamil Nadu e prescrizioni mediche, secondo quanto riportato all’epoca dalla polizia, dal Deccan Chronicle e dall’Indian Express.

Dopo essere stata portata in ospedale, ha dichiarato alla polizia e alle autorità mediche in una nota scritta di essere rimasta senza cibo per 40 giorni dopo che suo marito l’avrebbe lasciata lì a morire, secondo un video condiviso da India Today.

Le sue accuse hanno portato a un’indagine per tentato omicidio. Ora, quasi due settimane dopo, la polizia afferma che Kumar avrebbe ammesso di essersi legata all’albero, secondo quanto riportato dalla BBC.

Saurabh Agarwal, il sovrintendente del distretto che indaga sul caso, ha inoltre dichiarato alla BBC che Kumar avrebbe affermato di non essere né sposata né legata all’albero dal suo “marito”.

Ha anche affermato di soffrire di allucinazioni, secondo la polizia. In precedenza, nella sua nota scritta alla polizia, aveva detto di avere la mascella bloccata a causa di un'”iniezione per psicosi estrema”.

Kumar avrebbe affermato di aver inventato la storia perché era preoccupata per il suo visto scaduto. Ha inoltre affermato che il suo stress era causato dalle sue finanze, quindi ha comprato catene e lucchetti per legarsi all’albero.

Le autorità avevano messo in dubbio le sue affermazioni fin dalle fasi iniziali delle indagini

