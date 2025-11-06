Uno degli uomini arrestati con l’accusa di aver rubato 88 milioni di euro di gioielli dal museo parigino è una piccola star dei social media nota col nome d’arte “Doudou Cross Bitume”, look alla Tupac, con la passione per le motociclette e il body building all’aperto (“muscu urbaine”, in pratica ci si allena utilizzando gli spazi pubblici come i parchi giochi). E che ha lavorato come guardia di sicurezza al centro Pompidou.

Abdoulaye N. arrestato a casa sua a Aubervilliers

Identificato dagli ufficiali giudiziari come Abdoulaye N, l’uomo di 39 anni è stato arrestato nella sua casa di Aubervilliers, sobborgo a nord di Parigi dove è nato, sei giorni dopo la rapina del 19 ottobre. È accusato di furto organizzato e associazione a delinquere.

Agli inquirenti francesi avrebbe dichiarato di non sapere che stava compiendo un furto al più famoso museo parigino: era convinto che l’edificio si trovasse invece solo sotto la Piramide e che la domenica fosse chiuso.

Il tribunale di Bobigny, a nord di Parigi, ha intanto rinviato il processo a suo carico in un caso separato in cui è accusato di danneggiamento di proprietà pubblica, affermando che le condizioni per un’udienza “serena” non potevano essere soddisfatte a causa “dell’attenzione dei media e dei recenti eventi”.

Quindici precedenti penali per reati minori

L’uomo – rivela Le Parisien – ha alle spalle quindici precedenti penali per reati minori (tipo la guida di un taxi clandestino) e avrebbe agito su ordine di “un committente straniero”, come ha anche confermato il suo complice, Ayed G. Gli inquirenti hanno definito quanto dichiarato dai due “sconcertante”.

I quattro sospettati sono intanto finiti in custodia cautelare. La banda ha utilizzato un camion rubato con una scala estensibile e un montacarichi per raggiungere la finestra del primo piano della galleria Apollo del museo. Due membri della banda hanno distrutto una finestra non protetta e due vetrine prima di scendere con l’ascensore e fuggire a bordo delle motociclette guidate dagli altri due.