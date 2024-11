Elon Musk ha offerto il suo sperma per frenare il calo demografico? Ora lui nega, però…

Ci sono testimoni pronti a giurare che Elon Musk ha offerto il suo sperma a una coppia di commensali con problemi di procreazione. Lo ha fatto durante una cena da amici in Silicon Valley.

La coppia aveva detto durante la cena che avevano difficoltà a concepire un figlio. Musk ha detto loro che era felice di aiutarli e si è vantato dei suoi numerosi figli, secondo le persone presenti.

A quanto pare non è stata la sola volta. Secondo il New York Times ha persino offerto il suo sperma ad amici e conoscenti, tra cui l’ex candidata indipendente alla vicepresidenza Nicole Shanahan, secondo due persone a conoscenza della sua offerta.

Era l’inverno del 2022, quando Musk ha fatto una proposta simile a Nicole Shanahan più o meno nello stesso periodo in cui la Shanahan ha detto in giro di aver fatto sesso con Musk. (La Shanahan ha successivamente negato di aver avuto una relazione con Musk. Il Wall Street Journal ha affermato che la coppia “ha avuto una breve relazione” alla fine del 2021).

Musk e la ex moglie di Brin

Ex compagna di corsa di Robert F. Kennedy Jr., la Shanahan ha una figlia con il suo ex marito, il co-fondatore di Google Sergey Brin che chiuse il divorzio con un miliardo di dollari. Ha rifiutato l’offerta di Musk.

Negli ultimi due anni, Musk si è sempre più fissato su quella che vede come una minaccia per l’umanità: il calo dei tassi di natalità. Crede che si stia avvicinando un crollo demografico globale che spazzerà via l’umanità.

La sua visione apocalittica è improbabile, secondo i demografi, ma su X, la società di social media di cui è proprietario, ha incoraggiato i follower ad avere quanti più figli possibile. “Dovrebbe essere considerata un’emergenza nazionale avere figli”, ha scritto Musk a giugno.

Musk nega tutto ma l‘articolo del New York Times è molto circostanziato e basato su decine di interviste. Scritto a più mani da Kirsten Grind, Ryan Mac e Sheera Frenkel, aggiunge anche molti dettagli sui suoi rapporti con le madri dei suoi figli, la sua preferenza per la fecondazione in vitro e il suo progetto di alloggiare mogli e figli in un complesso di ville ad Austin nel Texas.

Una villa toscana nel Texas

Vi spicca una villa di quasi 1400 metri quadrati che “sembra una villa strappata dalle colline della Toscana e trapiantata ad Austin, in Texas”.

Proprio dietro la villa c’è una villa con sei camere da letto che Musk ha contribuito ad acquistare, secondo due delle persone e i registri pubblici. Il costo totale di entrambe le proprietà è stato di circa 35 milioni di dollari.

Quando è ad Austin, spesso alloggia in una terza villa a circa 10 minuti a piedi di distanza.

Tre ville, tre madri, 11 figli e un padre riservato e multimiliardario che è ossessionato dal calo dei tassi di natalità quando non supervisiona una delle sue sei aziende: è una situazione familiare non convenzionale, e una che Musk sembra voler rendere ancora più grande.

Una delle madri, Shivon Zilis, una dirigente di Neuralink, la start-up di tecnologia cerebrale del signor Musk, si è trasferita in una delle case con i suoi figli.

Ma Claire Boucher, la musicista meglio conosciuta come Grimes, madre di tre dei suoi figli, è impegnata in una lunga battaglia legale con il signor Musk e finora si è tenuta alla larga. Nel 2020, Musk e la Boucher, con cui aveva iniziato a frequentarsi due anni prima, hanno avuto il loro primo figlio, un maschio che hanno chiamato X Æ A-Xii, o X in breve.

Negli anni successivi, Musk ha avuto altri figli con la Boucher e con la Zilis. L’accordo ha creato tensioni che a volte sono esplose sui social media.

Nel 2021, senza che la Boucher ne fosse a conoscenza, Musk ha donato lo sperma alla Zilis, che è rimasta incinta di due gemelli tramite fecondazione in vitro.

Nello stesso anno, il miliardario e la Boucher aspettavano un secondo figlio concepito anch’esso tramite fecondazione in vitro ma portato avanti da una madre surrogata.

La terza madre è la prima moglie di Musk, Justine Musk, con la quale ha cinque figli viventi, tutti nella tarda adolescenza o più grandi. C’è spazio nel complesso di Austin se dovessero fargli visita, anche se è estraneo ad almeno uno di quei bambini.

Musk e la sua prima moglie, Justine Musk, hanno avuto il loro primo figlio, un maschio di nome Nevada, nel 2002, due anni dopo essersi sposati. Il bambino è morto inaspettatamente durante l’infanzia.

La coppia ha avuto cinque figli usando la fecondazione in vitro prima di divorziare nel 2008: due gemelli, Griffin e Vivian, che ora hanno 20 anni, seguiti da tre gemelli, Saxon, Damian e Kai, ora nella tarda adolescenza.

Musk ha detto che la fecondazione in vitro è un modo più efficiente di avere figli perché consente ai genitori di controllare parti del processo.

Ha sposato e divorziato due volte dall’attrice Talulah Riley, il cui desiderio di concentrarsi sulla carriera invece di avere figli è stato un fattore nella loro rottura, secondo tre persone a conoscenza del suo pensiero.

Ma, scrive Matt Young su Daily Beast, Elon Musk ha smentito l’articolo bomba del New York Timessecondo cui l’imprenditore si sarebbe offerto di donare il suo sperma ad alcuni amici durante la costruzione di un complesso gigante in Texas che potesse ospitare tutta la sua famiglia.

Il Times afferma che Musk si è offerto di donare a numerosi amici, tra cui una coppia sposata a cena a casa di un “noto dirigente della Silicon Valley”. Musk aveva incontrato la coppia solo “una manciata di volte”, secondo due fonti che hanno parlato con il Times .

Musk è stato un aperto sostenitore dell’aumento del tasso di natalità. Ha scritto nel 2022 , “Un tasso di natalità in calo è di gran lunga il pericolo più grande che la civiltà deve affrontare”. E ancora, nel 2024 : “Dovrebbe essere considerata un’emergenza nazionale avere figli”.

Musk ha poi smentito il rapporto del New lYork Times in un’intervista a Page Six .

“”Non mi sono offerto di essere un donatore di sperma a Nicole o a qualche coppia sposata a caso”, ha detto Musk.

E del suo apparente piano di costruire un complesso ad Austin per i suoi 11 figli (e due delle loro tre madri) che avrebbe incluso tre ville separate, ha detto: “Non possiedo, né sto costruendo un complesso ad Austin. Non è stato costruito alcun grande complesso/casa di famiglia né si prevede che venga costruito”.