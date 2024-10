Oltre 100 elefanti e decine di turisti sono stati sorpresi da inondazioni improvvise che hanno travolto un noto rifugio di elefanti, il Parco Naturale degli Elefanti vicino alla città di Chiang Mai nel nord della Thailandia. Due elefanti sono annegati, uno era cieco.

Video e immagini drammatici del Parco Naturale degli Elefanti vicino alla città di Chiang Mai mostrano dozzine di elefanti che guadavano attraverso l’acqua profonda fino alla pancia per trovare sicurezza su un terreno più alto.

“È stata la più grande evacuazione che abbiamo mai fatto per salvare le loro vite, l’acqua è salita rapidamente”, ha detto alla CNN Saengduean “Lek” Chailert, fondatore di Elephant Nature Park, definendo le inondazioni le più gravi che il parco abbia mai sperimentato.

Il video mostrava il personale del parco che lavora con gli elefanti, noti come mahout, che gridava: “Vai, vai avanti” mentre esortavano gli enormi pachidermi fuori dai loro recinti e attraverso le alte acque alluvionali.

Elefanti in fuga dalla inondazione

Mentre molti degli animali hanno trovato rifugio su una montagna vicina durante la notte di giovedì, al mattino, Saengduean ha detto che il pericolo era tutt’altro che finito.

“Ci sono alcuni animali che non siamo riusciti a evacuare ieri. Tredici elefanti adulti sono ancora intrappolati nei loro alloggi. Sono nel panico”, ha detto Saengduean.

Uno dei due elefanti che sono morti è Ploy Thong, che era cieco, ha detto Saengduean sabato. Altri due sono ancora dispersi.

“Il mio cuore è spezzato. Sono stati spazzati via dalle acque alluvionali davanti ai miei occhi”, ha detto Saengduean alla CNN.

La Thailandia settentrionale ha subito gravi inondazioni e frane nelle ultime settimane a causa delle piogge torrenziali causate dal tifone Yagi, la tempesta più potente dell’Asia quest’anno, che ha lasciato dozzine di morti mentre attraversava la regione a metà settembre.

Le autorità di Chaing Mai, una popolare destinazione turistica in Thailandia, hanno emesso avvisi per potenziali inondazioni poiché i livelli dell’acqua lungo il fiume Ping, che attraversa la città, raggiungono livelli pericolosi.

Una popolazione in calo

Con le ampie inondazioni intorno al parco e le acque ancora in aumento, il fondatore del santuario ha detto che stanno affrontando la prospettiva sgradita di dover evacuare gli animali una seconda volta.

“La situazione è molto peggiore di ieri”, ha detto, aggiungendo di aver richiesto un aiuto urgente alle autorità thailandesi.

Una priorità è entrare in possesso delle barche in modo che i mahout possano stare con gli elefanti rimasti al parco per tenerli calmi, ha detto.

“Abbiamo urgente bisogno di volontari e gabbie per animali poiché dobbiamo spostare gli animali in montagna a causa delle strade completamente tagliate in entrambe le direzioni”, ha detto il parco in un post su Facebook.

Anche circa 30 volontari stranieri sono intrappolati nel santuario, tra cui cinque americani, alcuni dei quali lavorano al parco da diverse settimane, ha detto Saengduean.

L’Elephant Nature Park è un centro di salvataggio e riabilitazione degli elefanti nella campagna di Chiang Mai che ha salvato più di 200 elefanti dalle industrie del turismo e del disboscamento sin dal suo inizio negli anni ’90. Gestisce anche tour e programmi di volontariato che consentono ai visitatori di osservare gli animali o aiutare con i lavori di conservazione.

Molti degli elefanti sono ciechi o hanno lesioni fisiche, il che ha limitato la loro capacità di fuggire e complicato gli sforzi di evacuazione.

“Tra gli animali evacuati, ci sono molti elefanti malati, alcuni a malapena camminano. Abbiamo dovuto aiutarli ad arrivare ai piedi della montagna. Abbiamo un disperato bisogno di aiuto”, ha detto Saengduean.

Oltre agli elefanti, il parco ospita circa 5.000 animali salvati tra cui cani, gatti, cavalli, maiali e conigli, alcuni dei quali sono stati evacuati negli ultimi giorni dopo che le autorità hanno emesso un avviso di alluvione.

Gli elefanti, animale nazionale della Thailandia, hanno visto la loro popolazione selvatica diminuire negli ultimi decenni a causa delle minacce del turismo, del disboscamento, del bracconaggio e dell’invasione umana negli habitat degli elefanti.

Gli esperti stimano che la popolazione di elefanti selvatici in Thailandia sia diminuita a 3.000-4.000, un calo da oltre 100.000 all’inizio del XX secolo.