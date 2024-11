Gli orecchini di diamanti da 50 carati di Isha Ambani lasciano senza parole i gioiellieri, non hanno prezo scrive Krishna Priya Pallavi suull’Hindustan Times.

Isha ​​Ambani ha recentemente partecipato a un evento in cui ha indossato orecchini di diamanti. I suoi orecchini a bottone accecanti presentano diamanti da 50 carati e valgono ₹141 crore. 1 crore 10 milioni di euro

La collezione di gioielli di Isha Ambani non ha rivali: una delle poche persone che potrebbe averne è probabilmente sua madre, Nita Ambani. Abbiamo visto la squisita collezione di Isha durante il matrimonio del suo fratello minore, Anant Ambani. Di recente, mentre partecipava a una cerimonia di premiazione, Isha ha indossato un altro gioiello sbalorditivo della sua vasta collezione: orecchini di diamanti da 50 carati e un anello.

Orecchini e altri gioielli inestimabili

Ora, un gioielliere ha esaminato gli accessori di diamanti e i dettagli lo hanno lasciato senza parole. Dhrumit Merulia, che parla di gioielli di celebrità sul suo canale Instagram, ha detto che sebbene Isha abbia indossato diamanti da 50 carati o più grandi in precedenza, di solito sono su collane o orecchini pendenti, mai su orecchini a bottone. Ha detto che non aveva mai saputo che diamanti così grandi potessero stare in orecchini a bottone.

Il nome Ambani corrisponde a una famiglia indiana fra le più ricche del mondo. Se ne era psrlato in Italia nell’estate del 2024 in occasione di una festa pre nuziale per cui avevano bloccato del tutto Portofino.

Il matrimonio a Portofino

Il 1 giugno, che è un sabato (secondo altre fonti sarà in luglio), si era celebreto a Portofino il prematrimonio di Anant Ambani, figlio ventinovenne (ha compiuto più giovane di Muskesh Ambani, l’uomo più ricco di India, nono al mondo, secondo Forbes, con un patrimonio di 116 miliardi di euro, con Radhika Merchant, 29 anni, la figlia di Viren Merchany, amministratore delegato di Encore Healthcare Private Limited, industria farmaceutica e la più grande produttrice di tablet in India.

La coppia si è fidanzata al tempio Shrinathji a Nathdwara nel Rajasthan, a circa 350 km da Jaipur, nel dicembre 2022. Ambani e Radhika Merchant si sposeranno a luglio di quest’anno.

Per festeggiare questo party, che è solo il capitolo più ricco di una festa che dura mesi, i maraja indiani hanno praticamente affittato tutto il borgo, alberghi, ristoranti, posteggi, bar, strade, al prezzo ovviamente di fior di milioni.