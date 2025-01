Era avvolto in un sacco della spazzatura, posto all’interno di una cuccia abbandonata in un bosco della Cornovaglia. Non è chiaro se il cane, il cui corpo è stato trovato in stato di decomposizione, sia morto prima del gesto villano dei suoi padroni o se sia stato abbandonato in seguito al decesso. Probabilmente era un bulldog francese o un’altra razza brachicefala, considerando le fattezze del suo volto. Non è stato neanche possibile stabilire se fosse maschio o femmina. Quel che è certo è che chi lo ha abbandonato così ha commesso una barbarie.

L’appello della RSPCA

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha fatto un appello per cercare di capire cosa sia successo all’animale. L’agente di soccorso animali della RSPCA, Abi Kemp, che sta indagando per l’ente di beneficenza, ha affermato: “Si ritiene che il cane fosse un bulldog francese o un cane di razza brachicefala, ma poiché il corpo ha purtroppo iniziato a decomporsi, non siamo stati in grado di stabilire se il cane fosse maschio o femmina”.

“Il cane – prosegue Abi Kemp – era dotato di microchip, ma le informazioni non erano aggiornate, quindi siamo ansiosi di scoprire di più sulla provenienza del cane e su come il corpo sia stato nascosto nel bosco vicino a Truro. Ora chiediamo al pubblico di aiutarci mentre indaghiamo su cosa sia successo a questo povero cane. Ogni atto di gentilezza fa la differenza e questo include il fatto che il pubblico ci chiami con informazioni per aiutarci nelle indagini. Se qualcuno riconosce la descrizione di questo cane o la cuccia in cui è stato lasciato o ha visto qualcosa di sospetto nella zona, allora lo invitiamo a contattarci”.