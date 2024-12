La Chiesa cattolica di Los Angeles ha pagato per abusi del clero oltre 1,5 miliardi di dollari. Ultimo un nuovo accordo record da 880 milioni.

L’arcidiocesi di Los Angeles ha accettato di pagare 880 milioni di dollari alle vittime di abusi sessuali da parte del clero risalenti a decenni fa, nel più grande accordo che abbia coinvolto la Chiesa cattolica.

Gli avvocati di 1.353 persone che sostengono di aver subito abusi da parte di preti cattolici locali hanno raggiunto l’accordo dopo mesi di trattative con l’arcidiocesi. L’accordo corona un quarto di secolo di contenzioso contro l’arcidiocesi più popolosa degli Stati Uniti.

Secondo gli avvocati delle vittime, l’accordo lascia solo poche cause legali pendenti contro la chiesa a Los Angeles.

L’arcidiocesi aveva già pagato 740 milioni di dollari alle vittime in vari accordi e si era impegnata a proteggere meglio i suoi fedeli; questo accordo porterebbe il risarcimento totale a oltre 1,5 miliardi di dollari.

La chiesa in bancarotta

L’arcivescovo José H. Gomez ha approvato l’accordo, che sarà finanziato da investimenti dell’arcidiocesi, riserve accumulate, finanziamenti bancari e altri asset. Secondo l’arcidiocesi, alcuni ordini religiosi e altri nominati nella causa copriranno anche parte del costo dell’accordo, scrivono Richard Winton e Hannah Fry sul Los Angeles Times.

Per più di due decenni la Chiesa è stata turbata dalle accuse secondo cui gli ex leader avrebbero gestito male i casi di abusi, a volte trasferendo in altre parrocchie membri del clero noti per aver abusato sessualmente di minori, anziché rimuoverli dal sacerdozio e informare le forze dell’ordine.

Nei documenti legali, negli archivi diocesani e di polizia degli ultimi decenni, più di 300 sacerdoti che hanno lavorato nell’arcidiocesi di Los Angeles sono stati accusati di abusi sessuali su minori.

Lo scandalo in California

Gomez è succeduto al cardinale di lunga data Roger Mahony, la cui gestione dello scandalo ha suscitato aspre critiche e ha minato la sua autorità morale come uno dei leader cattolici romani più importanti d’America. Nel 2013, sono stati pubblicati documenti che mostravano che Mahony e un consigliere di alto livello avevano complottato per nascondere alle forze dell’ordine le molestie sui minori da parte di preti.

“Il cardinale Mahony è al centro di molte di queste accuse”, ha detto Stewart. “I suoi anni di insabbiamento hanno permesso a più bambini di soffrire”.

Stewart ha affermato che, come parte del nuovo accordo, l’arcidiocesi renderà pubblici altri documenti in suo possesso che documentano gli abusi commessi dai sacerdoti.

Tra i sacerdoti citati nelle cause legali che sono state risolte mercoledì, Padre Michael Baker è uno dei preti con il maggior numero di vittime. Ha confessato di aver abusato di ragazzi a Mahony nel 1986, ma gli è stato permesso di tornare al ministero dopo aver ricevuto una terapia. Tuttavia, le autorità affermano che ha continuato a molestare altri bambini.

Le autorità ritengono che Baker abbia molestato più di 40 bambini durante i suoi anni da sacerdote.

Nel 2009, il procuratore degli Stati Uniti a Los Angeles ha avviato un’indagine della giuria federalesu Mahony e sulla gestione delle accuse di abuso da parte della chiesa. L’indagine non ha portato ad alcuna accusa penale.

Ma durante decenni di contenziosi civili, è stato rivelato che l’arcidiocesi ha fatto di tutto per assicurarsi che gli abusi non venissero denunciati alla polizia. I promemoria scritti nel 1986 e nel 1987 da Mahony e da monsignor Thomas J. Curry, allora consigliere capo dell’arcidiocesi per i casi di abusi sessuali, hanno rivelato nelle parole dei leader della chiesa il desiderio di impedire alle autorità di scoprire che i bambini venivano molestati.

Dopo che Baker ammise di aver abusato di ragazzini, Curry scrisse in un promemoria: “Vedo una difficoltà qui, nel senso che se lui menzionasse il suo problema di abuso sui minori, metterebbe il terapeuta nella posizione di doverlo denunciare. Lui “non può menzionare il suo problema passato”, aggiunse Curry. La risposta di Mahony al promemoria era scritta a mano in fondo alla pagina: “Sembra una buona idea, per favore procedi!”

Sarebbero passati due decenni prima che le autorità raccogliessero informazioni sufficienti per accusare Baker di abuso. Baker si dichiarò colpevole in tribunale penale di aver abusato sessualmente di due ragazzi nel 2007 e fu condannato a 10 anni di prigione. Fu rilasciato nel 2011 grazie al credito per il tempo trascorso in carcere nella contea e per buona condotta.

Fu il caso Baker a determinare in larga parte la caduta di Mahony.

Nel 2001 Baker dichiarò al Times di aver informato Mahony della sua attrazione sessuale per i bambini nel 1986.

“Ho detto a Mahony che avevo un problema”, ha detto. Mahony non ha chiesto dettagli e sembrava disposto a lasciarlo continuare a essere prete, ha detto Baker. “È stato molto premuroso e comprensivo. Sono stato contento di aver sollevato l’argomento”.

George Neville Rucker era un altro prete che ha dovuto affrontare accuse di abusi ed è stato oggetto di diversi casi risolti mercoledì, ha detto Stewart. Gli avvocati sostengono che ha avuto almeno 41 vittime dalla fine degli anni ’40 agli anni ’80 ed è stato accusato di aver violentato bambine di appena 7 anni.

Rucker fu costretto a ritirarsi come prete nel 1987. Rimase cappellano fino al 2002, quando fu accusato di 29 capi di imputazione per molestie su ragazze; temendo che avrebbe cercato di sfuggire all’accusa, le autorità lo fecero scendere da una nave da crociera diretta in Russia. Le accuse furono ritirate nel 2003 dopo che una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che alcuni casi, tra cui quello di Rucker, erano oltre la prescrizione.

Nel 2014, l’arcidiocesi di Los Angeles ha risolto quella che riteneva sarebbe stata l’ultima delle sue cause legali pendenti per molestie da parte di preti e ha imposto una serie di riforme. Tuttavia, una modifica della legge statale nel 2019 che ha concesso agli adulti più tempo per presentare denunce per abusi sessuali su minori ha portato a una nuova ondata di contenziosi contro l’arcidiocesi.

Gli accordi sono stati finanziariamente schiaccianti per le diocesi cattoliche in tutto il paese. Per finanziarli, hanno venduto vaste fasce di proprietà della chiesa e in alcuni casi hanno esaurito o rinunciato alla copertura assicurativa per le denunce di abusi passate e future.

Negli ultimi anni , più di due dozzine di diocesi cattoliche, tra cui quelle di San Diego, Oakland e San Francisco, hanno dichiarato bancarotta.