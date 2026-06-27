Un cammello visibilmente esausto e costretto a trasportare turisti in una località turistica dello Xinjiang. La vicenda ha suscitato indignazione sui social cinesi dopo la diffusione di un video diventato virale, come reso noto dal South China Morning Post. Le immagini, pubblicate il 15 giugno da una blogger, mostrano l’animale mentre emette continui lamenti e fatica a rimanere in piedi con una turista in groppa nella zona panoramica di Devil City on the Sea, nella contea di Fuhai.

Secondo il racconto della donna, il cammello tentava ripetutamente di rialzarsi per poi ricadere in ginocchio per la stanchezza. La blogger ha sostenuto che il proprietario avrebbe continuato a costringere l’animale a rialzarsi tirandolo per una corda fissata al naso. “Sembrava completamente sfinito”, ha scritto sui social, aggiungendo che numerosi visitatori presenti si sono detti colpiti dalla scena. Dopo la diffusione del filmato, la donna ha riferito di aver segnalato il caso alle autorità locali.