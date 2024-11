L’aeronautica di Kiev: “La Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale”

L’aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di Astrakhan durante un attacco mattutino contro l’Ucraina. È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio durante la guerra.

L’Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all’interno della Russia, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation. Secondo l’aeronautica militare, l’attacco russo ha preso di mira aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro.

Il portavoce del Cremlino: “Escalation in corso”

“Una nuova escalation – ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – è in corso nel conflitto in Ucraina, con l’amministrazione uscente americana di Joe Biden che continua a gettare benzina sul fuoco”.

Il portavoce non ha poi risposto a una domanda relativa al lancio del missile balistico intercontinentale: “Vi consiglio di rivolgervi alla Difesa, non ho nulla da dire in questo momento sull’argomento”.