Tra le notizie che arrivano dal mondo si spazia dal Sud America al Medio Oriente. Vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Si è spento a 89 anni l’uomo che è stato per anni una leggenda per la sinistra globale: l’ex presidente dell’Uruguay José, ‘Pepe’ Mujica. Il politico si è spento dopo una lotta contro il cancro all’esofago. “Sono consapevole di appartenere a una generazione che se ne va, che si congeda. La lotta continua e deve sopravvivere”, aveva detto il leader in uno dei suoi ultimi atti politici e in riferimento alla sua eredità.

Spostiamoci nel Mediterraneo, per una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 che è stata registrata all’1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola greca di Creta. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche in tutto Israele, da nord a sud: a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa. Come pure in Giordania, Libano ed Egitto, riporta la tv pubblica Kan. Il terremoto avrebbe avuto ipocentro a 84 km di profondità ed epicentro davanti l’isola di Caso.

Passando all’Africa, c’è stata una nuova notte di scontri fra milizie a Tripoli. Nonostante le rassicurazioni del governo di unità nazionale libico, che aveva annunciato ieri di aver riportato la situazione sotto controllo nella capitale, nella notte si sono registrati infatti “violenti scontri sono continuati in diverse aree di Tripoli tra la Forza speciale di deterrenza e la brigata 444” (filogovernativa).

Sul fronte caldo israelo-palestinese, sarebbero almeno 56 i palestinesi morti (il bilancio è provvisorio) negli attacchi notturni compiuti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza: attacchi che continuano questa mattina. Lo scrive Al Jazeera. Secondo l’emittente qatarina, almeno 50 persone sono morte nei raid prima dell’alba sul nord della Striscia, in particolare sulla città e il campo profughi di Jabalia

Concludiamo con una notizia che riguarda il benessere dei bambini nei Paesi più ricchi del mondo, che ha subito “un brusco peggioramento” a seguito della pandemia da Covid-19 con “un netto calo del rendimento scolastico, del benessere mentale e della salute fisica”.Questo emerge dal Report card 19 dell’Unicef dal titolo ‘Il benessere di bambine, bambini e adolescenti in un mondo imprevedibile’, che mette a confronto i dati del 2018 e del 2022 in 43 Paesi dell’Ocse e dell’Ue.