Polemiche contro Leonardo DiCaprio dopo la fuga dagli incendi di Los Angeles in jet privato. La star americana e la sua fidanzata, la modella Vittoria Ceretto, sono stati fotografati al loro arrivo in Messico, a Cabo San Lucas, dove sono volati insieme al padre dell’attore, George DiCaprio e a sua moglie, Peggy Ann Farrar. Tenuta casual, con tanto di cappellino da baseball, il divo hollywoodiano è apparso imperturbabile mentre scendeva dall’aereo.

La fuga in Messico di Leonardo DiCaprio e le polemiche

Un comportamento che non poteva passare inosservato ai media, considerando il suo stranoto impegno ambientalista. Insomma, con una tragedia in corso come quella degli incendi che hanno devastato la California, lui ha usufruito di un mezzo inquinante per spostarsi. Troppo anche per chi, a differenza dell’attore, non crede nel cambiamento climatico. Mentre più di 100.000 persone sono state evacuate e molti dei suoi colleghi, tra cui Anthony Hopkins e Julia Louis-Dreyfus, hanno visto le loro case distrutte, Leo ha deciso di cambiare aria.

Le case dei vip colpite dagli incendi a Los Angeles

Billy Crystal e Paris Hilton sono tra le celebrità che hanno perso la casa nei devastanti incendi che hanno devastato Los Angeles. Insieme a loro anche Eugene Levy e Adam Brody, così come le cantanti Diane Warren e Mady Moore. Hilton ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostrava i resti della sua casa sulla spiaggia di Malibu. “Sedersi con la mia famiglia, guardare il telegiornale e vedere la nostra casa di Malibu bruciare in diretta TV è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare”, ha scritto l’ereditiera nel post.