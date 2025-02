Un rinoceronte ospite di uno zoo inglese ha ucciso una zebra allo zoo sotto gli occhi atterriti dei visitatori. La scena terribile è verificata allo zoo di Colchester, nell’Essex, dove un rinoceronte ha ucciso una zebra davanti a bambini terrorizzati, dopo una lotta all’ultimo sangue in un recinto condiviso.

Tim Hanlon del Mirror racconta l’accaduto.

La zebra è morta dopo essere stata attaccata da un rinoceronte nel recinto che condividevano.

La zebra si chiamavaZiggy. La direzione dello zoo, in una dichiarazione online, ha spiegato che aveva “vissuto felicemente con le altre specie, incluso il rinoceronte” nel recinto da quando era arrivata nel novembre 2017.

Quel giorno fatale, due dei rinoceronti, Astrid e suo figlio Tayo, si stavano allenando alla lotta, cosa che lo zoo ha descritto come un “comportamento normale e naturale per questa specie”.

Durante il combattimento, la femmina di rinoceronte ha tentato di spostare la zebra e “le ha perforato involontariamente lo stomaco”.

Si dice che i visitatori, tra cui bambini, abbiano assistito inorriditi alla lotta tra i due animali questo pomeriggio allo zoo di Colchester, nell’Essex.

Rinoceronte e zebra in un recinto “africano”

Si dice che anche il personale sia “devastato” dall’orrore, mentre si stanno compiendo sforzi per calmare gli altri animali nel recinto. La tragedia è avvenuta in un recinto esterno per specie africane miste, tra cui zebre, rinoceronti, struzzi e giraffe, che normalmente si mescolano bene tra loro.

Sono piovuti i commenti sulla pagina Facebook dello zoo, molti di solidarietà con i custodi che hanno dovuto affrontare l’incidente.

Il racconto di un testimone

Una persona che si trovava allo zoo ha raccontato cosa è successo. Hanno detto: “È così triste leggere questo. Eravamo allo zoo oggi. Abbiamo visto i rinoceronti e le zebre che si inseguivano. Ci è stato chiesto di dirigerci verso l’uscita per liberare l’area, non avendo idea di cosa fosse successo. Il personale è stato fantastico e si è comportato in modo molto professionale in circostanze così orribili. I nostri pensieri sono con tutti voi.”

Un altro ha scritto: “Ero lì con mia figlia e mio nipote di tre anni circa 30 minuti prima che accadesse!! C’era un rinoceronte in particolare che non lasciava in pace uno struzzo e ho pensato che sembrasse infastidito in quel momento! Grazie al cielo il mio nipotino non ha assistito all’accaduto! Sono molto triste per tutti i coinvolti.”