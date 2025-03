A Orlando, in Florida, un uomo avrebbe ingoiato un paio di orecchini del brand Tiffany&Co del valore di mezzo milione di dollari. Il tutto per non farsi scoprire. Quando gli agenti della polizia lo hanno raggiunto hanno visto il presunto ladro inghiottire diversi oggetti, ritenendo fossero proprio i gioielli rubati.

L’uomo si era presentato nel negozio di lusso come esperto di alta gioielleria e per questo gli erano stati mostrati dei pezzi di grande valore, come nel caso degli orecchini da 769.500 dollari o di un anello di diamanti, che però nella fretta avrebbe lasciato cadere mentre fuggiva dal negozio.

La polizia ha rilasciato una radiografia che mostrerebbe l’addome dell’uomo con un oggetto estraneo all’interno, sebbene ancora non abbiano dichiarato ufficialmente che si tratti proprio degli orecchini. Sembra che l’uomo abbia già rapinato un negozio della stessa marca in Texas nel 2022. Ci sarebbero poi altri 48 mandati di arresto per lui nel vicino Colorado.