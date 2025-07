Roman Starovoit, il ministro dei Trasporti russo rimosso questa mattina dal presidente Vladimir Putin, è stato trovato morto con un colpo di pistola. Il corpo senza vita è stato trovato all’interno della sua auto. Secondo le autorità russe, Starovoit si sarebbe suicidato con una pistola premio ricevuta nel 2023.

L’ex ministro aveva 52 anni ed è stato in carica solo 14 mesi. Era coinvolto in un’inchiesta per corruzione legata a fondi pubblici. Diventato ministro dei Trasporti nel maggio del 2024, era stato per cinque anni governatore della regione di Kursk, parzialmente invasa dalle truppe ucraine a partire dall’agosto dell’anno scorso. Tre mesi fa si era appreso dell’inchiesta per frode relativa agli appalti per la realizzazione di strutture difensive nella regione che aveva portato all’arresto del successore di Starovoit, Alexei Smirnov.

Il Cremlino ha annunciato la sua destituzione su Telegram e non ha fornito spiegazioni ufficiali. Al suo posto è stato nominato il vice ministro Andrei Nikitin. Putin, nel sottolineare come quello dei trasporti sia uno degli ambiti strategici per la Russia, lo ha ricevuto dicendo queste parole: “Spero che userà la sua energia, conoscenza e capacità organizzative per affrontare le questioni più urgenti in questo settore”.