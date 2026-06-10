Un militare francese è stato ucciso in Libano, colpito accidentalmente da un colpo d’arma da fuoco. Ne dà notizia su X il capo di Stato Maggiore dell’esercito. “Un omaggio al soldato di prima classe Florian Gillet, deceduto oggi in servizio mentre prestava servizio per la Francia – scrive l’alto ufficiale – Schierato in Libano nell’ambito di una missione di partenariato operativo a supporto delle Forze Armate libanesi, è stato colpito accidentalmente da un’arma da fuoco durante i preparativi per un’esercitazione. Esprimo le più sentite condoglianze dell’Esercito francese alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi commilitoni dell’8° Reggimento Paracadutisti di Fanteria di Marina (8e RPIMa), con un pensiero speciale per coloro che continuano la missione”.

Dodici morti nei raid israeliani in Libano

I raid israeliani nel sud del Libano hanno intanto ucciso oggi almeno 12 persone. A fornire il dato è una fonte medica libanese, con i media statali che hanno riportato attacchi israeliani in tutto il sud. “Il numero di martiri dei raid aerei israeliani nella città di Tayr Dibba è otto, e a Deir Qanun al-Nahr è quattro”, ha detto la fonte anonima. I media statali avevano riportato almeno quattro raid israeliani su Tayr Dibba e due su Deir Qanun al-Nahr.