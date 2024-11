Taci, il cinese ti ascolta, un’agenzia americana adotta il monito in uso in Italia durante la guerra (Taci, il nemico ti ascolta) e ordina agli impiegati: niente telefono, hacker in azione.

Una agenzia statunitense, il Consumer Financial Protection Bureau, ha messo in guardia i dipendenti sull’uso del telefono a causa dell’attacco informatico dalla Cina e ha chiesto ai dipendenti di ridurre l’uso dei cellulari per lavoro a causa del rischio di intrusione nelle telecomunicazioni.

AnnaMaria Andriotis e Dustin Volz hanno scritto sul Wall Streer Journal che il Consumer Financial Protection Bureau, un’agenzia federale americana, ha emesso una direttiva ai dipendenti per ridurre l’uso dei loro telefoni per lavoro a causa del recente attacco informatico da parte della Cina all’infrastruttura delle telecomunicazioni degli Stati Uniti.

Una mail contro il rischio di hacker cinesi

In un’e-mail inviata al personale, scrivono Andriotis e Volz del wall Street Journal, il responsabile delle informazioni del Consumer Financial Protection Bureau ha avvertito che le riunioni e le conversazioni interne ed esterne legate al lavoro che coinvolgono dati non pubblici dovrebbero essere tenute solo su piattaforme come Microsoft Teams e Cisco WebEx e non su telefoni aziendali o personali.

“NON svolgere il lavoro del CFPB utilizzando chiamate vocali o messaggi di testo mobili”, affermava l’e-mail, facendo riferimento a una recente dichiarazione governativa che riconosceva l’attacco all’infrastruttura delle telecomunicazioni. “Sebbene non vi siano prove che il CFPB sia stato preso di mira da questo accesso non autorizzato, chiedo la vostra conformità a queste direttive in modo da ridurre il rischio di essere compromessi”, affermava l’e-mail, che era stata inviata a tutti i dipendenti e appaltatori del CFPB.

Non appare chiaro se altre agenzie federali abbiano adottato misure simili o stessero pianificando di farlo, ma molti funzionari statunitensi hanno già ridotto l’uso del telefono a causa dell’hacking, secondo un ex funzionario. “C’è una reticenza generale a usare i loro cellulari“, ha affermato l’ex funzionario.

No al cellulare: rischio spie

Le agenzie statunitensi e molte aziende inviano spesso suggerimenti e promemoria sulla sicurezza informatica ai dipendenti. Ma una direttiva per evitare l’uso del cellulare in risposta a una minaccia specifica è rara per un’agenzia governativa e riflette il livello di preoccupazione tra gli investigatori sulla gravità delle violazioni delle aziende di telecomunicazioni, tra cui Verizon e AT&T. L’avviso ha aggiunto che il personale non dovrebbe effettuare chiamate a un cellulare anche se utilizza una piattaforma di comunicazione diversa, come Microsoft Teams.

Gli investigatori statunitensi ritengono che gli hacker legati a un’agenzia di intelligence cinese siano responsabili delle violazioni e che abbiano preso di mira una vasta gamma di alti funzionari della sicurezza nazionale e delle politiche in tutto il governo degli Stati Uniti oltre ai politici, ha riferito il Journal.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che ha l’autorità di emanare direttive sulla sicurezza informatica in tutte le agenzie civili federali, non ha risposto a una richiesta di commento.