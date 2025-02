Il genio del giorno di oggi si chiama Thomas Shires e ha 22 anni. Questo ragazzo inglese è diventato famoso su TikTok per i suoi bizzarri video in cui si lascia cadere oggetti sulle dita dei piedi, filmando poi la reazione e valutando il dolore in una scala da 1 a 10. Da un giorno all’altro, lo studente del West Yorkshire è diventato famoso sui social, ottenendo oltre 10 milioni di visualizzazioni e migliaia di follower solo per queste sue trovate.

Thomas ha spiegato: “L’idea mi è venuta dopo aver fatto scrolling su TikTok una sera e aver visto due ragazze farlo e ho pensato che il mio pubblico abituale, ovvero familiari e amici stretti, l’avrebbe apprezzata. Faccio sempre video stupidi, lo faccio da sempre, la maggior parte dei quali sono sul mio Snapchat per i miei cinque amici lì. Sembrava un’idea divertente”. Contento lui.