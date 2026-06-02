Uno studio scientifico condotto da due specialisti cubani e statunitensi ha rilevato un forte impatto dei blackout e della crisi energetica sulla salute mentale della popolazione cubana. La ricerca, pubblicata sulla rivista Social Science & Medicine e intitolata “Impotenza e pressione: vulnerabilità della salute mentale nel contesto dei prolungati blackout a Cuba”, viene descritta come “la prima analisi sistematica di come il collasso energetico cubano stia influenzando clinicamente la popolazione”.

I dati mostrano una situazione assimilabile a contesti di conflitto: oltre metà degli intervistati (55,4%) presenta livelli di depressione “estremamente gravi”, due terzi (66%) risultano con ansia severa e il 65,8% con “stress estremo”.

Secondo i ricercatori, il principale fattore di sofferenza psicologica è il collasso funzionale della vita quotidiana causato dai blackout ripetuti, che rendono difficili attività essenziali come cucinare, dormire, lavorare, studiare e conservare il cibo. Gli studiosi concludono che la crisi energetica non rappresenta soltanto un problema infrastrutturale, ma anche una questione di salute pubblica, poiché si configura come un meccanismo continuo di erosione della stabilità emotiva della popolazione. Gli autori invitano a considerare interventi urgenti di sostegno psicologico e miglioramento della rete energetica nazionale per ridurre l’impatto sulla popolazione cubana nel lungo periodo.