Lo hanno ritrovato tra le carcasse di altri cani, di cui alcuni anche semicarbonizzati. Questo lo scenario in cui è stato rivenuto ieri mattina un cucciolo di appena due mesi. L’episodio è avvenuto a Veglie, nel Leccese, dove l’intervento congiunto del personale della polizia locale e delle guardie zoofile Agriambiente, in seguito a un sopralluogo presso un fondo rustico ubicato in area periferica e grazie alla segnalazione di lamenti di animali provenienti da un terreno recintato lungo una strada sterrata, ha permesso di mettere in salvo l’animale superstite.

Il cagnolino e l’area sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Su richiesta della polizia locale e delle guardie zoofile, è stato attivato il servizio veterinario Asl – Svet Area Nord e il tecnico della polizia giudiziaria dell’Asl per rilievi specialistici e redazione degli atti di competenza. Identificato anche il responsabile del fondo, deferito all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e idonee a provocare gravi sofferenze.