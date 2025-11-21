Cucciolo di cane abbandonato e ritrovato tra le carcasse di altri cani. Orrore in provincia di Lecce
Lo hanno ritrovato tra le carcasse di altri cani, di cui alcuni anche semicarbonizzati. Questo lo scenario in cui è stato rivenuto ieri mattina un cucciolo di appena due mesi. L’episodio è avvenuto a Veglie, nel Leccese, dove l’intervento congiunto del personale della polizia locale e delle guardie zoofile Agriambiente, in seguito a un sopralluogo presso un fondo rustico ubicato in area periferica e grazie alla segnalazione di lamenti di animali provenienti da un terreno recintato lungo una strada sterrata, ha permesso di mettere in salvo l’animale superstite.
Il cagnolino e l’area sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Su richiesta della polizia locale e delle guardie zoofile, è stato attivato il servizio veterinario Asl – Svet Area Nord e il tecnico della polizia giudiziaria dell’Asl per rilievi specialistici e redazione degli atti di competenza. Identificato anche il responsabile del fondo, deferito all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali e detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e idonee a provocare gravi sofferenze.