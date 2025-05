Quando le guardie zoofile lo hanno trovato non aveva né acqua né cibo accanto a sé. Questo il trattamento riservato a un cucciolo di cane di circa tre mesi, lasciato in una baracca in una zona boschiva tra Pontestura e Camino, in provincia di Alessandria. L’animale, incrocio tra un labrador e un corso, veniva continuamente beccato dalle galline che si muovevano intorno a lui.

Grazie alla cooperazione fra l’amministrazione comunale di Pontestura e le guardie zoofile è stato possibile risalire al presunto proprietario della baracca che avrebbe ammesso la sua negligenza. Ora il cane è stato affidato a una persona di fiducia, che si prenderà cura di lui, dotandolo anche di microchip. Una storia a lieto fine.