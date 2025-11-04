“Voglio uccidere tua madre.” Con questa frase, un 56enne di Caserta ha annunciato alla figlia, al telefono, l’intenzione di colpire la moglie. La giovane, che vive nel Milanese, ha avuto la prontezza di reagire subito: ha contattato il 112 e avvisato un vicino di casa, presso cui la madre era riuscita a rifugiarsi.

Nel frattempo, l’uomo – una guardia giurata – si era allontanato in auto, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo in breve tempo. Al momento dell’arresto ha consegnato la pistola d’ordinanza. Durante la perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati un fucile calibro 20 a doppia canna non denunciato e altre due armi regolarmente detenute.

Le accuse e il passato di violenze

Il 56enne è ora accusato di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di arma da fuoco. La denuncia, presentata dalla moglie e dalle due figlie, ha fatto emergere un quadro familiare drammatico, segnato da anni di violenze fisiche e morali. Le autorità stanno valutando eventuali misure di protezione per la donna e le figlie, che hanno vissuto a lungo in un clima di paura e sopraffazione.