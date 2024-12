Il fenomeno “Hawk Tuah” è nato da un video su TikTok che ha reso celebre Haliey Welch, ribattezzata Hawk Tuah girl. L’onomatopea, che riproduce il suono di uno sputo, ha scatenato l’ilarità del pubblico quando Welch, intervistata per strada, ha risposto a una domanda intima con spontaneità e disinvoltura. L’elemento sessuale implicito e il tono genuino del video hanno favorito la sua viralità, accumulando milioni di visualizzazioni. Il successo si è esteso a remix musicali, meme e reinterpretazioni, trasformando Welch in una star del web.

Merchandising e podcast

Sfruttando la fama, Welch ha lanciato una linea di merchandise con felpe, magliette e altri articoli, guadagnando rapidamente decine di migliaia di dollari. Parallelamente, ha debuttato nel mondo dell’intrattenimento con un podcast intitolato “Talk Tuah”, che ha ospitato anche celebrità. Il programma ha ottenuto grande popolarità, raggiungendo il terzo posto tra i podcast più ascoltati su Spotify, subito dopo quello di Joe Rogan.

La controversa criptovaluta

Successivamente, Welch e il suo team hanno lanciato una criptovaluta chiamata “$HAWK”, classificata come meme coin. Inizialmente, la moneta ha raggiunto una capitalizzazione di 490 milioni di dollari, ma è crollata rapidamente, perdendo il 95% del valore. L’evento è stato descritto come un possibile schema “pump and dump”, progettato per massimizzare i profitti a scapito degli investitori.

Lo scandalo ha portato alla presentazione di una causa federale contro la società responsabile della criptovaluta. Mentre Welch non è accusata direttamente, gli avvocati sostengono che la sua popolarità sia stata sfruttata per creare una frenesia speculativa. Molti investitori, compresi fan della ragazza, hanno subito gravi perdite, con alcuni che hanno addirittura contratto debiti ingenti.