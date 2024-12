Seicento chilogrammi di arachidi sgusciate provenienti dalla Cina sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza e dall’Ufficio delle Dogane di Genova perché dagli esami di laboratorio è emersa la presenza di aflatossina, una micotossina nota per le proprietà genotossiche e cancerogene, in quantità superiori a quelle previste e ammesse dall’Unione Europea.

Sequestrati sei quintali di arachidi con tossina cancerogena

In vista delle feste natalizie la merce era destinata ad una società toscana operante nel settore del commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, ma le verifiche per la tutela della sicurezza alimentare hanno permesso di fermarla prima che la frutta secca arrivasse sulle tavole degli ignari consumatori.

Le autorità hanno provveduto a individuare tutti i colli appartenenti al lotto, procedendo al sequestro di 63 colli per un peso complessivo di oltre 600 kg.

Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato all’autorità giudiziaria per vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Aflatossine, cosa sono

L’EFSA, l’autorità europea per la sicurezza alimentare, spiega che “le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Si prevede che il cambiamento climatico avrà un impatto sulla presenza di aflatossine negli alimenti in Europa. Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta”.