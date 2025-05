Le fumate (bianche o nere) sono prodotte bruciando le schede elettorali con appositi additivi chimici. Il comignolo è temporaneo e viene installato nella Cappella Sistina soltanto per la durata del Conclave.

Per l’elezione del nuovo Papa serve una maggioranza di due terzi. Solo i cardinali con meno di 80 anni votano (norma del 1970).

Il conclave più lungo si tenne a Viterbo (1268–1271). Alla fine i cittadini rimossero il tetto per far restare i cardinali sotto la pioggia e per accelerare la decisione.